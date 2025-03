Rivaldo detona a Seleção após derrota para a Argentina: "Se tivesse jogado, estaria com vergonha"

A histórica derrota do Brasil para a Argentina na última terça-feira, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, segue dando o que falar. Campeão do mundo pela Seleção em 2002, Rivaldo criticou a postura da equipe de Dorival Júnior em campo.

O Brasil foi dominado pela Argentina do início ao fim e perdeu o clássico por 4 a 1, válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Rivaldo afirmou que os jogadores se acomodaram após a vitória contra o Colômbia, por 2 a 1, com um gol de Vinicius Júnior no último lance. Ele ainda destacou que estaria com vergonha se estivesse no lugar dos jogadores.

"Foi uma atuação decepcionante. O time entrou em campo completamente desorganizado, sem criatividade, sem reação e dando muito espaço para a Argentina. Faltou intensidade e atitude para decidir, o time não conseguiu criar muito no segundo tempo", apontou, em entrevista à Betfair.

"O Brasil entrou dormindo porque venceu a Colômbia, mesmo jogando um jogo mais ou menos, que ganhou com um gol no minuto final. Mas contra a Argentina você precisa de algo a mais e isso não aconteceu. Se tivesse jogado, estaria com vergonha. No Brasil precisa de mais. Vinicius Júnior precisa aparecer mais, morder mais. Raphinha e Rodrygo também precisam jogar mais na Seleção", pontuou.

Rivaldo também criticou a fala de Raphinha antes do jogo. Em entrevista à Romário TV, o camisa 11 afirmou antes da partida que daria "porrada" nos jogadores da Argentina. Para o ex-jogador, o atacante do Barcelona não deveria ter feito este comentário.

"O Raphinha está fazendo uma temporada maravilhosa, podendo ser considerado o melhor do mundo. A Seleção não pode atrapalhar ele nesse prêmio. É a chance dele. Ele tem que ter sangue no olho e passar por cima desses caras para não perder um prêmio que vai ficar para a história por causa de um 4×1 pra Argentina. Ele não pode dar essa brecha, de falar que vai bater nos caras. Adoro o Raphinha, tem até um pouco a minha característica, a maneira que ele joga. Mas não dá essa brecha. Fala que vai ser um jogo difícil, não que vai bater em alguém. Dá moral pros caras, mas chega em campo e come a bola", comentou.

O Brasil ocupa a quarta colocação das Eliminatórias, com 21 pontos, dez a menos que a Argentina, isolada na liderança. A Seleção volta a campo apenas no dia 4 de junho, contra o Equador.