'Vexame': Rivaldo detona seleção em derrota para Argentina e cobra estrelas

O pentacampeão Rivaldo disparou críticas à atuação do Brasil na derrota para a Argentina. O ex-meia disse os jogadores estavam perdidos, desabafou que se sentiria envergonhado se estivesse em campo e cobrou Vini Jr e Raphinha para jogarem mais pela seleção.

Se eu tivesse jogado, estaria com vergonha. No Brasil precisa de mais. Vinicius Junior precisa aparecer mais, morder mais, Raphinha e Rodrygo também precisam jogar mais na Seleção.

É triste demais ver o Brasil jogar como jogou ainda mais tão perto de uma Copa do Mundo. A seleção precisa se acertar para ganhar confiança e principalmente para não sofrer um vexame desse em uma Copa do Mundo.

Os jogadores estavam perdidos, sem saber como responder e a Argentina jogou muito bem. Foi triste demais e agora tem de aceitar as críticas, aprender com os erros e buscar uma reação para superar essa fase tão difícil que o Brasil se encontra.

Rivaldo, à Betfair

O que aconteceu

Raphinha e Marquinhos durante jogo entre Argentina e Brasil nas Eliminatórias Imagem: JUAN MABROMATA/AFP

A Argentina atropelou o Brasil por 4 a 1 na noite de ontem com direito a "olé" no Monumental de Nuñez. A seleção brasileira aumentou a sua freguesia recente e não vence a Albiceleste desde 2018.

O resultado aumentou a pressão sobre Dorival Jr. O pentacampeão disse que o técnico tem "parcela de culpa", mas dividiu a responsabilidade com os jogadores. "Dorival está tentando consertar uma situação que vem lá de trás já com os problemas que tinha fora de campo e não tá conseguindo. Ele tem sua parcela de culpa, mas os jogadores também são culpados. Acho que todos os jogadores têm sua participação, todo mundo passou vergonha, foi feio esse jogo", afirmou.

Rivaldo também comentou a polêmica declaração de Raphinha antes da partida, que aumentou a tensão para o jogo. Em entrevista a Romário, o atacante do Barcelona prometeu "porrada neles" dentro e fora de campo ao falar sobre o embate com os hermanos. No final, o Argentina deu um baile de bola.

O Raphinha está fazendo uma temporada maravilhosa, podendo ser considerado o melhor do mundo. A seleção não pode atrapalhar ele nesse prêmio. É a chance dele. Ele tem que ter sangue no olho e passar por cima desses caras para não perder um prêmio que vai ficar para a história por causa de um 4x1 pra Argentina. Ele não pode dar essa brecha, de falar que vai bater nos caras.

Rivaldo, à Betfair

O que mais Rivaldo disse

Brasil entrou dormindo: "O Brasil entrou dormindo porque venceu a Colômbia, mesmo jogando um jogo mais ou menos, que ganhou com um gol no minuto final. Mas, contra a Argentina, você precisa de algo mais e isso não aconteceu. (...) Foi uma atuação decepcionante. O time entrou em campo completamente desorganizado, sem criatividade, sem reação e dando muito espaço para a Argentina. Faltou intensidade e atitude para decidir, o time não conseguiu criar muito no segundo tempo".

Clube diferente de seleção: "Os jogadores precisam entender que o que eles fazem no clube é pouco, para conseguirem se cobrar ainda mais quando jogarem pelo Brasil. Quando eles estão no time deles, eles dão entrevista quando querem porque eles são os caras, você tem uma tranquilidade, mas quando chegam na seleção é diferente. Você vai ter que aguentar jornalistas falando muitas coisas diferentes. Sei que todos os jogadores hoje estão arrasados e se perguntando 'o que aconteceu com a gente'". Se eles pararem para ver o jogo, eles não vão ver os jogadores que são nos seus clubes, eles com certeza devem estar envergonhados pelo que aconteceu. As críticas foram duras, mas todas elas são verdadeiras."