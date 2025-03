'Rei' das assistências, Memphis busca faro artilheiro para marcar 1º gol em clássicos pelo Corinthians

No Derby desta quinta-feira, o Corinthians enfrenta, talvez, o seu maior desafio da temporada até o momento. O Timão terá pela frente o Palmeiras, a partir das 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista.

O Alvinegro paulista venceu o rival no jogo de ida, disputado no Allianz Parque, por 1 a 0. Um dos grandes destaques do Derby foi Memphis Depay. O holandês chamou a atenção pela entrega e pelo papel tático desempenhado com maestria, e ainda foi decisivo ao dar a assistência para o gol de Yuri Alberto.

Memphis tem sido o 'rei das assistências' em partidas decisivas no Corinthians. No clássico desta quinta-feira, porém, o atacante tenta encontrar seu 'faro artilheiro' para, quem sabe, balançar as redes pela primeira vez em clássicos pelo Timão.

Até o momento, o holandês disputou sete jogos contra os principais rivais do Alvinegro. O camisa 10 entrou em campo três vezes contra o Palmeiras, duas vezes contra o Santos, e duas contra o São Paulo. Neste recorte, foram quatro assistências, mas nenhum gol.

Memphis foi anunciado pelo Corinthians no dia 9 de setembro do ano passado. 20 dias depois, fez sua estreia em clássicos em um Majestoso. Ainda em processo de adaptação, o jogador disputou 30 minutos contra o São Paulo, mas não teve uma grande atuação.

Cinco jogos depois, o holandês viveu a experiência de seu primeiro Derby no Campeonato Brasileiro. Ele foi titular e atuou por cerca de 65 minutos, até que foi substituído. A Fiel Torcida não viu a estrela do craque brilhar no clássico, mas saiu extasiada com a vitória por 2 a 0 na Arena.

Na atual temporada, Memphis já alcançou a marca de cinco clássicos - todos pelo Paulistão. O primeiro do ano foi um Majestoso. O desempenho coletivo do Timão deixou a desejar e a equipe corintiana foi derrotada por 3 a 1 no Morumbis. Esse foi o primeiro clássico em que o holandês completou os 90 minutos.

Foi a partir daí que o camisa 10 se transformou em garçom e passou a ser destaque em assistências nos clássicos. No Derby da fase de grupos, no Allianz Parque, Memphis enfiou bola para Yuri Alberto e o centroavante não desperdiçou o passe do companheiro.

Já nos dois clássicos alvinegros contra o Santos - um pela primeira fase e outro pela semifinal -, o atleta ajudou Yuri a se consagrar novamente e assistiu dois gols do camisa 9. O cenário se repetiu mais uma vez no último Derby, com a dupla decidindo.

Algo que pode jogar a favor de Depay para que ele possa marcar pela primeira vez em clássicos com o Corinthians é a confiança revigorada pela data Fifa. O astro voltou a ser convocado pela Holanda e, apesar da eliminação da seleção na Liga das Nações, o atacante se destacou e anotou um gol de pênalti. Ele, inclusive, alcançou a marca de 100 jogos por seu país.

É fato que, no clube do Parque São Jorge, Memphis tem tido um maior papel como garçom nesta temporada. Entretanto, o técnico Ramón Díaz com certeza pode se utilizar do poder de decisão do holandês na busca pela confirmação do título do Paulistão.

Ao todo, Memphis Depay acumula 29 jogos e 20 participações em gols com a camisa do Corinthians - são nove tentos anotados e 11 assistências.

Memphis retornou ao Brasil na última terça-feira e fará parte do último treino do elenco antes da final contra o Palmeiras. O holandês terá pouco tempo de descanso, mas deve estar à disposição para o Derby e vai em busca de seu primeiro gol em clássicos para ajudar o Timão a findar um jejum de seis anos sem títulos.