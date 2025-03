Raniele prega cautela com vantagem na final do Paulista e pede "solidez defensiva" ao Corinthians

Na noite desta quinta-feira, o Corinthians tem o seu compromisso mais importante da temporada até o momento. O Timão recebe o Palmeiras no duelo de volta da final do Campeonato Paulista, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Alvinegro paulista largou em vantagem na decisão ao vencer o confronto de ida por 1 a 0 no Allianz Parque. Yuri Alberto marcou o gol do triunfo. Agora, a equipe corintiana precisa de um simples empate, em casa, para conquistar o título do Paulistão.

Apesar de estar na frente no placar agregado, porém, o elenco do Corinthians trata o clássico com a devida cautela. O volante Raniele, por exemplo, vê a vantagem alvinegra como "enganosa" e quer buscar a vitória desde o primeiro minuto para conquistar o Estadual.

"Acho que 1 a 0 é uma vantagem bem enganosa. Temos que valorizar o que fizemos no primeiro jogo. Foi uma partida de muita entrega, de muita garra, mas não é uma vantagem que a gente pode ir para campo relaxado e nem confortável. Podemos usar, sim, essa vantagem nos minutos finais, mas no começo do jogo, principalmente, com o apoio da nossa torcida, temos que buscar o resultado para sair vencedor", avaliou o jogador.

Raniele também ressaltou a importância do Corinthians saber se defender contra um adversário que tem muitos atacantes perigosos. O atleta destacou o esforço e a postura defensiva do Timão no jogo de ida e pediu para que o time repita o desempenho.

FOCADOS NA DECISÃO! ? O nosso elenco segue trabalhando firme na preparação para a grande final do Paulistão Sicredi 2025! ??? Completo na Corinthians TV ?? https://t.co/pDkFsYWqTN #VaiCorinthians pic.twitter.com/HE9HLF3pYd ? Corinthians (@Corinthians) March 25, 2025

"Com o exemplo do primeiro jogo, vimos como é importante nosso time todo defender bem. Até no empate (fase de grupos), foi uma roubada de bola do Memphis lá na frente (lance do gol). A partir do momento que a gente tem essa postura agressiva e defende desde lá do ataque, conseguimos ter mais tranquilidade na defesa. Se o time todo entrar comprometido, algo que eu tenho certeza vai entrar, vamos fazer um bom jogo, ter uma boa solidez defensiva e conseguiremos vencer para sair campeões", comentou.

O camisa 14 do Corinthians ainda valorizou o bom momento do setor defensivo. A defesa alvinegra iniciou a temporada com certa instabilidade, mas passou por uma melhora recente e não foi vazada nas últimas duas partidas, incluindo no Derby.

"Tivemos uma fase do próprio Paulista e da Libertadores que acabamos tomando bastante gols. Corrigimos isso e, graças a Deus, estamos em uma boa sequência sem tomar gols. Espero que a gente possa manter isso, sabemos o quão importante é para esse segundo jogo não tomar gols. Se não tomar gol, seremos campeões. Espero que a gente consiga manter essa solidez defensiva, e que nosso ataque continue nessa boa fase. Que os atacantes possam nos ajudar bastante para que a gente saia vencedor nesse segundo jogo", finalizou o volante.

Raniele tem sido peça importante do Corinthians na atual temporada. O volante recuperou a confiança e foi titular em 11 das 19 partidas do Timão no ano - precisou ficar fora de alguns jogos por uma lesão na coxa direita. O atleta, inclusive, teve grande atuação no clássico contra o Palmeiras.

Com Raniele vivendo bom momento, o Corinthians entra em campo nesta quinta-feira com um único objetivo: findar um jejum de seis anos sem conquistar um título e, ainda, impedir o tetracampeonato do rival. A última taça do Timão foi em 2019, quando levantou justamente o Estadual.