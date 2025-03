PVC: Mais que 7 a 1, derrota para Argentina é pedido de socorro da seleção

A derrota do Brasil por 4 a 1 para a Argentina é um pedido de socorro da seleção maior até que o 7 a 1 para a Alemanha na Copa de 2014, afirmou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Para o colunista, Dorival Jr. não esteve à altura do cargo que ocupa e ficou desnorteado diante do "olé" argentino.

O Dorival tem responsabilidade e, de fato, é um momento de crise para trocar o comando técnico da seleção. Não tem argumento.

Um dos argumentos contra a permanência é que quando você toma 2 a 0 e ouve olé pela segunda vez em 15 minutos, você olha para o banco de reservas, vê a expressão do Dorival e fala assim: 'danou-se de vez'.

Nem no 7 a 1, porque o Felipão, bem ou mal, passava uma imagem de chamar o jogador, puxar o jogador, não adiantou nada, mas não tinha essa imagem de 'o que eu faço agora?'

O Dorival parecia que está em Nagoya, com um monte de placa em japonês, e ele está olhando e falando assim: pra onde é? Então, não tem argumento para defender a permanência do Dorival.

Paulo Vinícius Coelho

Apesar disso, na opinião de PVC, o maior responsável pelo vexame de Buenos Aires é o presidente reeleito da CBF, Ednaldo Rodrigues.

É importante dizer que a culpa da crise da seleção brasileira não é do Dorival — a culpa é da CBF, e aí a gente vai incluir todo mundo que votou no Ednaldo na segunda-feira.

O 4 a 1, mais até do que o 7 a 1, foi um pedido de socorro do futebol brasileiro. A seleção brasileira ainda é o grande produto do futebol brasileiro.

Paulo Vinícius Coelho

No início da semana, Ednaldo Rodrigues foi reeleito por unanimidade (com votos de todos os dirigentes de federações e de clubes) e ficará no comando da CBF até 2030.

