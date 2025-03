Problema com avião atrasa reapresentação de Ríos e Romero antes do Dérbi

O avião que transportava o meio-campista Richard Ríos e o atacante Ángel Romero apresentou uma falha para sair de Manaus rumo a São Paulo, e os atletas irão se atrasar para a reapresentação no Palmeiras e no Corinthians antes do Dérbi decisivo pelo Paulistão.

O que aconteceu

A aeronave encontrou uma tempestade no voo de Barranquilla para Manaus, onde estava programada uma parada, e quando foi decolar para São Paulo apresentou uma falha. A empresa responsável pelo fretamento do voo preferiu que fosse feita a troca do veículo.

O UOL apurou que não houve pânico, turbulência ou nada do tipo durante o episódio. As pessoas que estavam no voo até ficaram surpresas com a troca do avião.

O episódio fará os atletas se atrasarem para a reapresentação de Corinthians e Palmeiras. Ambos treinam no final desta tarde.

A volta de Ríos e Romero juntos foi uma promessa cumprida pelas equipes antes da final. Os atletas se enfrentaram ontem em Colômbia e Paraguai, e o Palmeiras fretou um voo de Barranquilla a São Paulo e entrou em acordo com o Corinthians para trazer os jogadores juntos — Ríos ainda está recebendo os cuidados do fisioterapeuta do Alviverde, Bruno Pressotto.