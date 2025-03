Prancheta do PVC: os erros táticos do Brasil no vexame contra Argentina

Dorival Jr. errou taticamente na derrota por 4 a 1 para a Argentina: não compactou as linhas defensivas e esvaziou o meio de campo do Brasil, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho na Prancheta do PVC, no De Primeira.

Para a formação do Brasil dar certo, o Rodrygo e o Raphinha precisavam ser meio-campistas. É impossível? Não, é difícil de fazer porque eles têm características de ataque, eles são aceleradores do jogo.

Os dois tinham que se comportar como meias — quando perde a bola, condensa, tira o espaço; quando você recuperou a bola, cadencia. Não teve nada disso, o time foi completamente espalhado no campo e virou um 4-2-4.

Não era para ser 4-2-4, era para ser 4-4-2.

Paulo Vinícius Coelho

Com efeito, os argentinos tomaram conta do meio de campo desde o primeiro minuto do clássico e colocaram os brasileiros na roda, embalados por gritos de "olé".

Quando a Argentina sai para jogar, puxa o Paredes por dentro da zaga e os laterais viram pontas — era o Molina pela direita e o Tagliafico pela esquerda —, com De Paul de pivô defensivo e Mac Allister e Enzo se alternando e se infiltrando. E aí você tem sempre quatro ou cinco no meio.

Embora o Paredes se infiltre como líbero, o De Paul é o grande pêndulo. Quando perde a bola, o De Paul volta pelo lado direito, ele dá apoio ao Molina, mas o centro do campo está sempre congestionado por De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández e Almada, com os dois laterais ampliando o campo.

Paulo Vinícius Coelho

Com espaço para jogar, os meias argentinos foram os destaques da goleada — Enzo e Mac Allister, inclusive, balançaram as redes de dentro da área brasileira.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra