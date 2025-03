Paulistão movimenta R$ 7 bilhões e gera mais de 30 mil empregos

Ao longo dos seus três meses de duração, o Paulistão movimenta R$ 7 bilhões na economia nacional e gera mais de 32 mil empregos diretos e indiretos, conforme revelado por estudo pela empresa de consultoria e auditoria Ernst & Young (EY). Os números foram obtidos a partir de uma análise da edição de 2024 do campeonato estadual.

"O Paulistão destaca-se como uma competição de grande relevância, não apenas no âmbito esportivo, mas também no econômico. Os dados fornecem uma compreensão de como o campeonato influencia desde a geração de empregos até a arrecadação de impostos para a economia local e nacional", diz Pedro Daniel, diretor executivo de Esporte e Entretenimento da EY.

Segundo a EY, somente para o Estado de São Paulo, o Paulistão gerou PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 6,39 bilhões, com R$ 3 bilhões em renda e 29.251 postos de trabalhos criados. O campeonato rendeu ao Estado paulista mais de R$ 1,9 bilhão em impostos.

Nacionalmente, o impacto foi de mais de R$ 7 bilhões no PIB e R$ 3,2 bilhões em renda, alcançando 32.485 mil novos postos de trabalho e mais de R$ 2.3 bilhões em impostos.

De acordo com a EY, o impacto do Paulistão Sicredi em termos de remuneração para as famílias (R$ 2,9 bilhões) é 12 vezes maior do que a massa de remuneração do setor de Artes, Cultura, Esporte e Recreação no Estado de São Paulo (R$ 251 milhões).

Este impacto, segundo o estudo, gera uma remuneração média mensal de R$ 8,4 mil por família, equivalente a mais de dez vezes o valor médio da cesta básica em São Paulo em 2024.