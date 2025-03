Para vencer o Paulista no tempo normal, Palmeiras terá que repetir feito de quase quatro anos

Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Palmeiras terá que vencer o Corinthians, na Neo Química Arena, por dois ou mais gols de diferença para ser campeão do Campeonato Paulista no tempo normal. O problema é que o Verdão não vence o rival fora de casa, nesta condição, há quase quatro anos.

A última vez que o Alviverde superou o Timão como visitante por dois ou mais gols ocorreu em maio de 2021. Naquela ocasião, a equipe de Abel Ferreira venceu o Corinthians por 2 a 0, na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista. Victor Luís e Luiz Adriano marcaram os gols palestrinos.

Após o confronto, o Palmeiras enfrentou o Alvinegro fora de casa cinco vezes e venceu em apenas uma ocasião. Pelo Brasileirão de 2022, Roni (contra) marcou o único gol do triunfo alviverde. Nos outros confrontos, dois terminam em empate e dois com vitória do Corinthians.

O que joga a favor do Palmeiras é o bom número de vitórias na atual temporada com dois ou mais gols marcados. Ao todo, o Verdão venceu cinco partidas nesta condição em 2025, sendo três delas por três ou mais tentos de diferença.

O Derby que decidirá o campeão paulista de 2025 está marcado para esta quinta-feira. A bola rola para o clássico a partir das 21h35 (de Brasília).