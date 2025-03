Palmeiras x Internacional: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileiro sub-20

O Palmeiras recebe o Internacional nesta quarta-feira, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A bola rola para o duelo a partir das 16h (de Brasília).

Onde assistir: O confronto será transmitido pela TV Palmeiras (Youtube).

Atual campeão da competição, o Palmeiras jogará seu segundo jogo no Brasileiro. Na última sexta-feira, o Verdão estreou com vitória sobre o Bahia, por 2 a 1, com gols de Larson e Erick Belé. O time alviverde ocupa a oitava colocação, com três pontos.

Do outro lado, o Internacional mira assumir a ponta do torneio. A equipe colorada venceu seus dois primeiros jogos e está na vice-liderança, com seis pontos. Na última quarta-feira, o time gaúcho venceu o Fluminense, por 3 a 1.

Gabriel Furlan será o árbitro da partida, acompanhado dos assistentes Raphael de Albuquerque Lima e Ítalo Magno de Paula Andrade.