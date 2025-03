Palmeiras vai inaugurar setor no Allianz Parque com ingressos mais baratos

Uma demanda da torcida de muito tempo, desde a inauguração do Allianz Parque, será atendida. O Palmeiras vai inaugurar um novo setor em sua arena, o Geral Norte, espaço que receberá, inicialmente, 750 torcedores por partida. O primeiro jogo com a nova capacidade será a estreia do Brasileirão contra o Botafogo, no próximo domingo, às 16h.

O Palmeiras diz que o novo setor terá ingressos com preços inferiores aos cobrados para os demais espaços do Allianz Parque, embora não afirma o quão menor será o valor dos bilhetes. Não haverá cadeiras no setor. Os torcedores, portanto, vão assistir às partidas de pé.

Oficialmente, o Allianz Parque pode comportar pouco mais de 43 mil pessoas, mas o recorde de público foi de 41.457 torcedores, registrado em Palmeiras 2 x 1 Corinthians, clássico válido pelo Brasileirão de 2023, em abril daquele ano

Esse novo setor só se tornou realidade depois que Palmeiras e WTorre fizeram um acordo em outubro do ano passado que encerrou a briga entre as duas partes. A empresa pagou R$ 117,1 milhões, sendo R$ 50,1 milhões pagos à vista ao clube. O espaço, onde fica anfiteatro em dias de shows, é ocioso desde a inauguração da arena em dias de jogos.

"A criação do setor Geral Norte vinha sendo discutida há bastante tempo e, felizmente, a nossa gestão conseguiu concretizá-la, graças ao acordo que realizamos no ano passado com a WTorre. Com este novo espaço, ainda mais torcedores poderão assistir aos jogos do Palmeiras no Allianz Parque e apoiar os nossos atletas em busca de vitórias e títulos", afirmou a presidente Leila Pereira.

Por se tratar de um evento-teste, o setor Geral Norte será ocupado apenas por sócios Avanti adeptos do plano verde (R$ 9,99 por mês), composto em sua maioria por correntistas Palmeiras Pay, o banco digital do Palmeiras. Esses torcedores poderão resgatar seus ingressos de forma gratuita a partir desta quinta-feira, às 16h, por meio do site ingressospalmeiras.com.br. Os palmeirenses poderão acessar o setor pelo portão B do estádio, localizado na Avenida Francisco Matarazzo.