Palmeiras treina com Weverton, Piquerez, Martínez, Estêvão e Facundo; Ríos faz regenerativo

O Palmeiras finalizou na tarde desta quarta-feira a preparação para o jogo de volta da final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians. Na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira ganhou os reforços dos convocados, que retornaram ao clube em voo fretado pelo clube após os jogos das Eliminatórias, na última terça-feira.

Após servirem suas seleções, na data Fifa, Weverton, Estêvão, Emiliano Martínez, Facundo Torres e Piquerez treinaram normalmente com o grupo. Os quatro primeiros nem sequer atuaram pelas seleções do Brasil e Uruguai. Enquanto o último atuou por 41 minutos no jogo da 14ª rodada.

O meio-campista Richard Ríos, que atuou em tempo integral nos dois jogos da Colômbia, fez regenerativo tanto no voo fretado com um fisioterapeuta do clube quanto em sua chegada ao CT. O atleta chegou ao clube pouco depois do previsto devido a um problema no voo que o trouxe até São Paulo.

No campo da Academia de Futebol, depois de trabalhos de aquecimento, os jogadores alviverdes colocaram em prática uma movimentação tática com ênfase em simulações de jogo. Na parte final, houve um recreativo e, por fim, o técnico Abel Ferreira juntou o elenco para uma conversa.

O zagueiro Gustavo Gómez e o atacante Paulinho, que se recuperam de lesões, trabalharam no gramado. O meio-campista Mauricio, recuperado de cirurgia no ombro direito, deve voltar a ficar à disposição de Abel Ferreira.

Um provável Palmeiras tem: Weverton; Mayke, Murilo, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos (Mauricio) e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

Depois de perder o jogo de ida, por 1 a 0, no Allianz Parque, o Verdão vai até a Neo Química Arena, nesta quinta, para tentar a virada. O duelo está marcado para acontecer a partir das 21h35 (de Brasília).