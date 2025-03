Palmeiras inaugura novo setor do Allianz Parque com preços mais baixos

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira que vai inaugurar um novo setor no Allianz Parque com preços inferiores aos cobrados para os demais espaços da arena.

O que aconteceu

O Allianz Parque terá a partir de domingo (30), estreia do Palmeiras no Brasileirão contra o Botafogo, o setor 'Geral Norte'. Isso ampliará a capacidade do Allianz.

O novo espaço tem capacidade para cerca de 750 torcedores e os torcedores assistirão aos jogos de pé. O acesso ao novo setor será pelo portão B, localizado na Avenida Francisco Matarazzo.

No jogo contra o Botafogo, por se tratar de um evento-teste, o setor Geral Norte será ocupado integralmente por sócios Avanti adeptos do Plano Verde, composto em sua maioria por correntistas Palmeiras Pay.