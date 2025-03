Palmeiras ganha do Internacional e conquista segunda vitória no Brasileiro sub-20

Nesta quarta-feira, o Palmeiras recebeu o Internacional, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Com um gol contra e outro de Riquelme, o Alviverde venceu a partida por 2 a 1. Kauan Alves marcou o gol do time gaúcho.

A equipe de Lucas Andrade conquistou a segunda vitória e pulou para a quarta colocação, com seis pontos e um jogo a menos. O Colorado sofreu sua primeira derrota, mas segue na terceira posição, com a mesma pontuação do Palmeiras.

O time palestrino tem pela frente agora o Juventude, em duelo válido atrasado da primeira rodada marcado para domingo. O Inter, por sua vez, volta a jogar apenas no próximo dia 4, contra o Juventude, pela quarta rodada do Brasileiro.

O Palmeiras abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Riquelme recebeu na esquerda do ataque, invadiu a área e cruzou para o meio. Ao tentar afastar o perigo, o jogador do Internacional mandou a bola contra o próprio gol e marcou o primeiro do Verdão.

O time alviverde, contudo, mal conseguiu comemorar o gol. Quatro minutos depois, aos 39, Allex ganhou divida com a defesa do Palmeiras no meio de campo e disparou. Cara a cara com o goleiro, o camisa 10 do Colorado rolou para Kauan Alves que, com o gol aberto, deixou tudo igual.

O time mandante voltou melhor do intervalo e chegou ao segundo gol aos nove da etapa final. Erick Belé recebeu no lado direito, pedalou para cima da marcação, chegou na linha de fundo e cruzou para Riquelme, dentro da pequena área, balançar as redes da equipe gaúcha.