Palmeiras bate o América-MG fora de casa e vence a primeira no Brasileiro feminino

O Palmeiras venceu seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro feminino nesta quarta-feira. Na Arena Independência, em Belo Horizonte, o Verdão bateu o América-MG por 2 a 1, com gols de Isadora e Amanda Gutierres, em duelo válido pela segunda rodada da competição. Pimenta descontou para o time mineiro.

Após empatar com o Red Bull Bragantino na primeira rodada, as palestrinas conquistaram os três pontos e subiram para a liderança do torneio, com quatro. O América-MG segue sem vencer e ocupa a 11ª posição, com uma unidade.

A equipe alviverde volta a campo neste sábado, contra o Grêmio, pela terceira rodada do Brasileiro. Já o Coelho joga dois dias depois, na segunda-feira, contra o Bahia, pela mesma competição.

VOLTA PRA CASA COM TRÊS PONTOS NA BAGAGEM, FAMÍLIA! Ô ? BOM DEMAIS! ? América-MG x Palmeiras

? Isadora e Amanda Gutierres pic.twitter.com/QhgvEvALQ0 ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) March 26, 2025

Após um primeiro tempo sem gols, o Palmeiras conseguiu inaugurar o marcador logo aos sete minutos da segunda etapa. Andressinha cobrou escanteio na cabeça de Isadora, que cabeceou. A goleira Tainá tentou fazer a defesa, mas não evitou o tento palestrino.

O Palmeiras ampliou o placar aos 21. Em contra-ataque, Amanda Gutierres aproveitou cruzamento de Laís Estevam e, livre na grande área, tocou de primeira no cantinho de Tainá.

As palmeirenses chegaram ao terceiro gol aos 39, mas o lance foi anulado. Laís Estevam dominou na área e completou para o fundo da rede. A bola, contudo, pegou no braço da jogadora, e a árbitra invalidou o tento.

O América-MG se animou e, aos 41, descontou. Após cruzamento na área, a atacante Pimenta se esticou e mandou a bola para o gol. O Palmeiras conseguiu segurar a vantagem mínima e saiu de campo com a vitória.