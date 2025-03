Palmeiras anuncia patrocínio de R$ 30 milhões e já tem recorde histórico

O Palmeiras anunciou na tarde desta quarta-feira um novo patrocinador: o Grupo Fictor (empresa do ramo do agronegócio), que vai ocupar o espaço máster e costas do time de base, além das costas do masculino e feminino.

O acordo vai render R$ 25 milhões fixos por temporada, podendo chegar a R$ 30 milhões com bônus. O contrato é válido por três anos, com opção de renovação por mais um.

O que aconteceu

Estamos batendo hoje R$ 270 milhões em patrocínios. O número é satisfatório e que mostra o profissionalismo e de gestão do Palmeiras. Nos diferenciamos do mercado com essa gestão profissional. Everaldo Coelho, terceiro vice-presidente do Palmeiras em evento na Arena Barueri.

A Fictor é a quarta empresa que fechou com o Palmeiras em 2025, após o fim da parceria de exclusividade entre o clube com a Crefisa e Faculdade das Américas, empresas da presidente Leila Pereira. A Sportingbet, Sil Fios e Cabos Elétricos e Unisselvi já estavam estampadas os uniformes do Palmeiras.

O projeto também envolve o naming rights de um torneio sub-17 organizado pelo Verdão, que passará a se chamar Copa Fictor.

Palmeiras anunciou o Grupo Fictor como novo patrocinador máster da base e costas do profissional Imagem: Flavio Latif/UOL

Todos os acordos somados (com a Puma) com os valores fixos e variáveis resultam em R$ 270 milhões, valor citado por Everaldo Coelho. É um recorde histórico do clube. O uniforme alviverde agora gera R$ 144 milhões fixos em patrocínios.

O Palmeiras ainda tem espaços em seu uniforme. A omoplata, o espaço ao lado do símbolo, barra traseira e barra da frente.

O UOL apurou que o Palmeiras não vai negociar a barra da frente por uma questão estética do uniforme.

Os patrocínios do Palmeiras