Palmeiras anuncia patrocinador máster para o sub-20; marca estampará costas do profissional

O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira o novo patrocinador máster da equipe sub-20. Trata-se do Grupo Fictor, que atua nos setores de alimentos, serviços financeiros e infraestrutura. O acordo foi oficializado em evento na Arena Barueri. Além de estampar a frente e costas da camisa dos jogadores da base, também será estampado nas costas dos times masculino e feminino profissionais.

Inicialmente, o contrato terá duração de três anos, com possibilidade de prorrogação para quatro, com investimento de R$ 30 milhões. O projeto também envolve o naming rights de um torneio sub-17 organizado pelo Verdão, que passará a se chamar Copa Fictor.

A estreia da camisa com o novo patrocínio estampado acontece nesta quarta-feira, quando as Crias da Academia enfrentam o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Já a equipe principal masculina estampará a marca pela primeira vez na final do Paulista contra o Corinthians, que acontecerá na quinta, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Até o último ano, o patrocinador máster do Verdão era a Crefisa, mesma empresa que a do time masculino principal. Para esta temporada, o Alviverde acertou com a Sportingbet, que, por lei. não pode ter as marcas divulgadas em torneios de base.

Dessa forma, durante a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro, as Crias da Academia jogaram com a camisa com a marca do Avanti no lugar do máster. Enquanto na Libertadores teve a camisa "limpa" nesse local. Além da Fictor, outros patrocinadores do Palmeiras são a Sil, nas mangas, e Uniasselvi, no shorts.