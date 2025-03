Óscar Romero chega ao Inter confiante em novas conquistas: 'Clube capaz de lutar por tudo'

Campeão brasileiro e da Libertadores com o Botafogo em 2024, o paraguaio Óscar Romero aceitou proposta para se transferir ao Internacional e chegou a Porto Alegre esbanjando confiança em novas volts olímpicas no Brasil. O meia foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira e não poupou elogios ao novo clube.

"Inter é um clube muito grande e tem capacidade para lutar por todos os campeonatos. Com minha experiência, sei que tudo começa com um bom grupo, um bom ambiente. Os desafios são difíceis, mas ter um grupo forte é essencial para conquistar todos os objetivos", afirmou o meia, irmão gêmeo do atacante corintiano Ángel.

Na visão do reforço, chegar em um clube em festa por uma conquista facilita o trabalho e diminui a pressão. Depois de muitos anos, o Inter desencantou no Gauchão e agora pretende acabar com jejum no Brasileirão, ao qual não vence desde 1979, além de ir bem na Copa do Brasil e também na Libertadores.

"Encontrei um ambiente muito bom, ainda mais com o título gaúcho. Tive grandes experiências ano passado, e o mais importante é criar um grupo forte, que saiba o que quer e encontrei isso aqui. Espero que a gente consiga coisas muito importantes para esse clube."

O paraguaio sabe que terá um duro concorrente na luta por uma vaga na armação, já que Alan Patrick é intocável no time de Roger Machado, mas já se colocou para ser um segundo homem de meio, auxiliando pelas beiradas e também na recomposição das jogadas.

"Falei com o treinador, ele me explicou o estilo de jogo, me disse como pode me usar dentro do campo de jogo e eu entendi da melhor maneira e espero realmente estar pronto para fazer tudo com perfeição", admitiu, celebrando o acerto.

"Sabia que era um desafio muito importante na minha carreira. Agora tenho que estar à altura desse clube e entregar muitas coisas para essa instituição. Chego a um clube com muita tradição e muito grande. Tenho o privilégio de estar aqui e vestir essa camisa que representa muito. É uma responsabilidade linda."