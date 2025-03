Oklahoma City Thunder derrota Sacramento Kings e dispara na liderança do Oeste na NBA

Com uma bela atuação de Shai Gilgeous-Alexander e um primeiro tempo arrasador, o Oklahoma City Thunder fez mais uma vítima nesta temporada regular da NBA ao derrotar o Sacramento Kings na madrugada desta quarta-feira por 121 a 105 em partida realizada no Golden 1 Center.

O triunfo trouxe marcas interessantes que comprovam o bom momento da franquia de Oklahoma. Na liderança isolada da Conferência Oeste, a equipe chegou à 60ª vitória na temporada e ao sétimo resultado positivo consecutivo.

Cestinha do duelo, Gilgeous-Alexander anotou 32 pontos, sendo que 18 deles foram assinalados somente no primeiro tempo. Chet Holmgreen também teve um papel decisivo no confronto (fez 18 pontos e pegou dez rebotes) , pavimentando o caminho da vitória fora de casa.

Mesmo sob o apoio de sua torcida, os Kings não tiveram muito o que fazer diante do volume de jogo do adversário. Maior pontuador da equipe, Keegan Murray (28) não conseguiu impedir a quarta derrota seguida na competição. Diante da fase instável, a franquia de Sacramento ocupa a 9ª colocação no lado Oeste.

Já na partida realizada no Madison Square Garden, Karl-Anthony Towns e Josh Hart tiveram muito o que comemorar na vitória do New York Knicks sobre o Dallas Mavericks por 128 a 113.

Pela primeira vez na história dos Knicks, dois jogadores fizeram um "triple-double" em uma mesma partida. Hart encerrou o jogo com 16 pontos, 12 rebotes e 11 assistências. Já Towns deixou a quadra com 26 pontos, 12 rebotes e 11 assistências.

Feliz pela marca, Hart preferiu exaltar o grupo pelo "triple-double" alcançado nesta madrugada. "Tenho um ótimo grupo com jogadores de caráter. Isso é uma bênção e vamos seguir para continuar buscando mais vitórias".

Outro astro da noite, Towns seguiu a mesma linha de Hart em seu discurso. "Meus companheiros estavam apostando em mim e eu pude retribuir a confiança deles na partida. Isso me deixa muito feliz", comentou.

Terceiro colocado na Conferência Leste, o New York Knicks continua embalado. Já os Mavs tentam esboçar uma reação para sair do 11º posto no lado Oeste e chegar à zona de classificação dos playoffs.

Confira os resultados da noite desta terça:

Charlotte Hornets 104 x 111 Orlando Magic

Detroit Pistons 122 x 96 San Antonio Spurs

Miami Heat 112 x 86 Golden State Warriors

New York Knicks 128 x 113 Dallas Mavericks

Houston Rockets 121 x 114 Atlanta Hawks

Utah Jazz 103 x 140 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 111 x 122 Cleveland Cavaliers

Sacramento Kings 105 x 121 Oklahoma City Thunder

Acompanhe os jogos da noite desta quarta:

Philadelphia 76ers x Washington Wizards

Brooklyn Nets x Toronto Raptors

Indiana Pacers x Los Angeles Lakers

New York Knicks x Los Angeles Clippers

Denver Nuggets x Milwaukee Bucks

Phoenix Suns x Boston Celtics