Messi parabeniza Argentina após vitórias sobre Brasil e Uruguai, e alfineta: "Falando com futebol"

Lionel Messi usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para parabenizar a Seleção da Argentina pelas vitórias sobre Uruguai e Brasil, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O craque ainda provocou Raphinha, por conta da declaração polêmica do brasileiro antes do jogo.

"Dentro, fora, onde for com esta seleção. Sempre falando com futebol. Parabéns pelo jogão que fizeram ontem à noite e também pela vitória contra o Uruguai", escreveu Lionel Messi em sua conta oficial no Instagram.

? #Eliminatorias ? @Argentina ?? 4 (Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone) ? #Brasil ?? 1 ? Partidazo y victoria para celebrar la clasificación al Mundial ? pic.twitter.com/AuXTpBjL7Z ? ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) March 26, 2025

Messi aproveitou para provocar Raphinha, que antes da partida desta terça-feira, causou polêmica ao prometer "porrada neles". Dentro de campo, a Argentina atropelou a Seleção Brasileira e venceu por 4 a 1, com gols de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister e Gabriel Simeone. Matheus Cunha descontou.

Por conta de uma lesão muscular na coxa, Lionel Messi, que defende o Inter Miami, acabou ficando de fora da convocação da seleção argentina. Além dele, Lautaro Martínez e Paulo Dybala também desfalcaram a equipe do técnico Lionel Scaloni.

Mesmo assim, a Argentina venceu os dois compromissos nesta data-Fifa. Os albicelestes bateram o Uruguai, por 1 a 0, na última sexta-feira, e golearam a Seleção Brasileira, por 4 a 1, na noite desta terça-feira.

Já garantida na próxima Copa do Mundo, os argentinos lideram as Eliminatórias Sul-Americanas, com 31 pontos conquistados. A equipe do técnico Lionel Scaloni volta a campo apenas no mês de junho, quando encara Chile e Colômbia, pelas próximas rodadas da competição.