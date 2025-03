Messi manda indireta para Raphinha após goleada: 'Falando com futebol'

Lionel Messi repercutiu a vitória de sua seleção por 4 a 1 contra o Brasil. O craque da Argentina, que foi cortado dos jogos das Eliminatórias por conta de uma lesão, mandou uma indireta para Raphinha em stories no Instagram

O que ele disse

Dentro, fora, onde for com esta seleção. Sempre falando com futebol. Parabéns também pela vitória contra o Uruguai Lionel Messi, no Instagram

A declaração de Messi ocorre após a entrevista de Raphinha para Romário. O atacante do Barcelona chegou a prometer gol diante dos argentinos e disse que, se preciso, daria "porrada neles" no clássico.

Em vez disso, Raphinha deu apenas um chute na trave, discutiu com argentinos e tomou cartão amarelo.

O vexame na Argentina foi a pior derrota da seleção brasileira na história das Eliminatórias. Até então, o pior revés havia sido um 3 a 0 para o Chile, em 2000. Já a última derrota da Canarinho para a Argentina por três ou mais gols de diferença havia sido em 1964.