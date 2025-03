Memphis tem maior maratona da carreira em início de ano no Corinthians

Em 2025, Memphis Depay encara a maratona mais intensa no início de uma temporada em sua carreira. O camisa 10 tem uma média de um jogo a cada quase quatro dias.

O que aconteceu

O atacante do Timão já atuou em 17 partidas nesta temporada, contando clube e seleção holandesa. A estreia na temporada foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Velo Clube, no dia 19 de janeiro, pela fase de grupos do Campeonato Paulista. O último compromisso foi a eliminação para a Espanha, com direito a prorrogação e pênaltis, nas quartas de final da Liga das Nações, no domingo.

Em 66 dias de atividade, o jogador chegou a um jogo a cada 3,8 dias — ou quatro dias arredondando para cima. A média é inédita em toda a carreira de Memphis, que sempre esteve acostumado com uma partida por semana.

Numa das temporadas mais intensas até então, a de 2017/2018, o atacante esteve 58 vezes em campo, contando as competições pelo Lyon e as Datas Fifa pela Holanda. À época, ele tinha 24 anos.

Agora, aos 31 anos, Memphis tem potencial para superar as 60 partidas na temporada, caso não sofra nenhuma lesão ou precise ser poupado por desgaste. O Timão pode completar cerca de 70 ou mais jogos em 2025. O montante vai depender do avanço em todas as competições que ainda tem pela frente, somado às 38 rodadas do Brasileirão.

A meta é possível para o holandês, que tem bom momento físico e segue livre de lesões. No CT Joaquim Grava, Memphis é muito elogiado pelo comprometimento e disciplina nos treinos . Além disso, ele conta com um estafe próprio, responsável por trabalhos extras de fortalecimento e recuperação muscular.

Amanhã, Memphis volta a campo quatro dias depois de ser eliminado da Liga das Nações pela Espanha, no Estádio de Mestalla, em Valência. Hoje ele participará do último treino de preparação com o elenco alvinegro antes da decisão estadual.

Depay será titular contra o Palmeiras na finalíssima do Paulistão, na Neo Química Arena. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), com transmissão do UOL Play.