Maldição? 10 momentos trágicos da seleção após gato ser atirado na copa

O Brasil ampliou a sua má fase ao levar um baile da Argentina e ser derrotado pelo rival por 4 a 1 no Monumental de Núñez. Por piada ou superstição, o motivo deste e de outros fracassos recentes da seleção tem uma explicação inusitada para alguns torcedores: um gato atirado por um assessor durante entrevista coletiva na última Copa teria provocado uma espécie de "maldição".

O que aconteceu

Torcedores nas redes sociais creditam a má fase do Brasil ao gato que foi atirado por um assessor da CBF em coletiva da seleção, enquanto Vini Jr. era entrevistado. O episódio aconteceu dois dias antes da eliminação para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo 2022. Desde então, a equipe acumulou diversas marcas históricas negativas.

A forma como o funcionário da entidade despachou o animal gerou polêmica na época. O homem, após fazer carinho, pegou o bicho por meio da pele das costas e o soltou no chão. Apesar de o CRMV-SP (Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo) ter julgado o manejo como comum, já que o gato era desconhecido, o gesto foi visto por internautas como desnecessário.

Desde que sucedio este suceso, la seleccion brasileña se cayo completamente a pedazos, no puede ser casualidad. pic.twitter.com/AIRkzvCUet -- Alejo (@bjs_alejo2) November 17, 2023

O Brasil de Tite vivia bom momento antes do episódio. Fez campanha praticamente irretocável nas Eliminatórias para a Copa de 2022, com 14 vitórias, três empates e nenhuma derrota, e chegou ao Mundial em alta, com um sistema defensivo bastante sólido.

Na Copa do Mundo do Qatar, o time não era brilhante, mas vinha fazendo a sua parte, com vitórias na fase de grupos sobre Sérvia (2 a 0) e Suíça (1 a 0) que já o classificaram para o mata-mata. Nas oitavas, goleou a Coreia do Sul por 4 a 1, e, então, teve a Croácia em seu caminho.

9 momentos trágicos após a "maldição do gato"

09/12/2022

Brasil é eliminado pela Croácia nas quartas de final da Copa. Após abrir 1 a 0 com Neymar na prorrogação, o time de Tite leva o empate minutos antes do fim do jogo e perde na decisão por pênaltis, dando adeus ao sonho do hexa no Qatar.

25/03/2023

Brasil perde para Marrocos em amistoso. No primeiro jogo pós-Copa do Mundo, a equipe então comandada pelo interino Ramón Menezes foi mal na defesa e levou 2 a 1 da seleção que surpreendeu no Qatar e ficou com a quarta colocação.

20/06/2023

Brasil volta a perder mais um amistoso, agora para Senegal. No último amistoso antes das eliminatórias sul-americanas, a seleção de Ramón Menezes levou quatro gols do time africano e foi derrotado por 4 a 2, com dois gols do astro Mané.

14/11/2023

Brasil decepciona e empata com a Venezuela em casa. Já com Fernando Diniz no comando, a equipe verde e amarela levou um golaço de Bello e ficou no 1 a 1 em plena Arena Pantanal diante da seleção venezuelana, atual sétima colocada das eliminatórias.

17/10/2023

Brasil perde Neymar e o jogo para o Uruguai. O time de Fernando Diniz jogou mal, levou 2 a 0 no estádio Centenário pelas eliminatórias e ainda viu Neymar, seu principal jogador, machucar o joelho. A lesão foi grave e fez o camisa 10 ficar de molho por mais de um ano.

16/11/2023

Pela primeira vez, o Brasil perde dois jogos seguidos nas Eliminatórias. Fora de casa, a seleção foi derrotada por 2 a 1 pela Colômbia na 5ª rodada do torneio. Esta foi a primeira vez que a equipe perdeu duas partidas consecutivas na história das classificatórias. Esta também foi a primeira vez que o Brasil foi derrotado pelos colombianos nas Eliminatórias.

21/11/2023

Brasil leva 'olé' da Argentina em pleno Maracanã. A seleção brasileira foi derrotada por 1 a 0 pelos hermanos diante de quase 70 mil torcedores, que não perdoaram a fraca atuação dos comandados de Diniz e entoaram gritos de "Time sem vergonha". Ainda houve parte da arquibancada que emendou um "olé" contra a própria seleção, que se despedia de 2023.

05/01/2024

Seleção brasileira demite Fernando Diniz. O técnico, contratado para ser uma espécie de interino por um ano até a contratação de Carlo Ancelotti, foi mandando embora do cargo pelo presidente Ednaldo Rodrigues, que havia sido reconduzido à presidência no dia anterior. Ele deixou o comando com três derrotas, dois empates e apenas uma vitória. Cinco dias depois, Dorival Júnior assumia o Brasil.

07/07/2024

Brasil é eliminado nas quartas da Copa América. Mesmo com um a mais desde os 30 minutos do segundo tempo, a seleção de Dorival ficou no empate sem gols com o Uruguai no tempo normal e depois levou a pior nos pênaltis (4 a 2), dando adeus à competição logo na primeira fase do mata-mata.

25/03/2025

Brasil é massacrado pela Argentina. Após Raphinha colocar fogo no clássico ao dizer que 'daria porrada' nos argentinos, a seleção brasileira levou um baile dos hermanos e foi goleado por 4 a 1 no Monumental de Núñez em uma de suas piores atuações da história.