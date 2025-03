Luiz Gustavo vive expectativa de estrear oficialmente em 2025 após fratura

Luiz Gustavo vive a expectativa de, enfim, fazer sua estreia oficial em 2025. Após fraturar um dedo do pé esquerdo na pré-temporada do São Paulo, em Orlando, nos EUA, o volante pode pintar como novidade no duelo do próximo sábado, contra o Sport, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Luiz Gustavo sofreu a fratura em questão no confronto com o Cruzeiro, que terminou empatado em 1 a 1, no Inter&Co Stadium, em Orlando. A ausência do experiente volante, contudo, foi menos sentida pelo fato de Pablo Maia, desfalque durante boa parte de 2024, ter se recuperado de lesão e recuperado seu posto de titular da equipe.

Fato é que Pablo Maia voltou a sofrer um grave problema físico neste início de ano, tendo de ser submetido a uma cirurgia para reparar o ligamento do tornozelo direito, torcido na vitória por 3 a 1 sobre o São Bernardo, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O volante deve retornar aos gramados somente no segundo semestre.

Com passagens por Bayern de Munique e Seleção Brasileira, chegando a ser titular na Copa do Mundo de 2014, Luiz Gustavo decidiu voltar ao seu país no ano passado, escolhendo o São Paulo para continuar sua carreira após passar os últimos anos no futebol árabe.

Inicialmente Luiz Gustavo estava disposto a cumprir um contrato de um ano, sem grandes perspectivas em relação ao futuro, mas aceitou renovar com o São Paulo ao fim da última temporada pelo bom desempenho demonstrado em campo, se consolidando como um dos líderes do elenco no vestiário.

Neste sábado, Luiz Gustavo, caso seja escalado por Zubeldía, terá a oportunidade de mais uma vez mostrar que pode ser muito útil ao Tricolor, sobretudo em uma temporada com grandes desafios e um calendário apertado.

No jogo-treino contra o São Bernardo, no último fim de semana, o experiente volante começou jogando, fazendo parte de uma formação considerada titular. A tendência é que contra o Sport ele novamente seja escolhido para figurar entre os 11 iniciais, desta vez em uma partida oficial.