Luan é reintegrado no São Paulo e vive a expectativa de voltar a jogar

A quarta-feira de trabalho do São Paulo contou com uma grande novidade. O volante Luan foi reintegrado ao elenco após passar um período treinando em horários alternativos no CT da Barra Funda. O jogador revelado em Cotia participou de atividades físicas ao lado de seus companheiros.

Inicialmente fora dos planos do técnico Luis Zubeldía, Luan retornou de empréstimo do Vitória e vinha treinando separadamente do grupo tricolor para manter sua forma física, assim como Liziero.

Durante esse tempo Luan chegou a fazer postagens indicando estar passando por um momento difícil e vinha recebendo suporte de profissionais de dentro e fora do São Paulo.

Agora, vivendo a mesma rotina de trabalho dos outros jogadores são-paulinos, Luan terá a oportunidade de mostrar seu valor à comissão técnica de Luis Zubeldía. Como vinha trabalhando à parte há tempo, o volante não será relacionado nesses próximos jogos do São Paulo, mas, em breve, já estará à disposição.

Com a lesão de Pablo Maia e um calendário cheio de competições pela frente, Luan pode ser uma opção a Luiz Gustavo, que muito provavelmente será o titular na função de primeiro volante.

Luan tem contrato com o São Paulo até o fim de 2026. Por isso, o clube visa recuperar o jogador para ter não só um possível retorno esportivo, mas, quem sabe, um retorno financeiro ao negociá-lo, uma vez que possui apenas 25 anos.