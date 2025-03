Loide Augusto diz que as táticas de Carille se assemelham às da Europa

O atacante Loide Augusto foi apresentado oficialmente, nesta quarta-feira, como novo jogador do Vasco. Vindo do Alanyaspor, o angolano concedeu entrevista coletiva e foi perguntado sobre sua adaptação ao Brasil, como clima e ao esquema da equipe.

"Meus primeiros dias me cansei muito devido ao clima. Tive algumas semanas para entender o que o técnico quer e no que eu posso ajudar como jogador. Taticamente, não é muito diferente do que se pede na Europa. Corrida de frente, no espaço, para ficar com a bola. O mais difícil será o clima. O resto, com o tempo, vai acontecer", afirmou.

Loide já realizou sua estreia pelo Cruzmaltino e já completou três partidas com o clube, ainda sem participações em gols.

Sobre suas características, o atacante afirmou ter velocidade e destacou sua versatilidade, podendo jogar tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito.

"Eu sempre joguei nas duas posições, tanto pela esquerda quanto pela direita. Eu acho que muito por conta da adaptação, por aqui ser um futebol mais "pegado", mas eu posso jogar em qualquer duas que o mister me pedir. Sou um jogador rápido, gosto de ir para cima, diferente dos outros pontas, que são mais técnicos. Acredito que vou conseguir trazer algo novo para a equipe", declarou.

O angolano também foi perguntado sobre como se sente em jogar em um clube com grande número de torcedores e, consequentemente, com mais pressão. O jogador diz lidar bem com críticas e acredita que é algo normal para quem está em times de massa.

"Lido bem com a torcida. Quando você quer jogar em um clube gigante, está suscetível a tudo, terá comentários ruins e bons. O importante é focar no trabalho e continuar focado. As críticas são normais", disse.

Na atual temporada europeia, Loide Augusto entrou em campo 21 vezes pelo Alanyaspor. Ele marcou dois gols e distribuiu quatro assistências.