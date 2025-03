Logan Paul revela que Dana White ignorou sua oferta para lutar no UFC

Além de se aventurar no boxe e no pro wrestling, Logan Paul sempre deixou claro que poderia se aventurar também no MMA no futuro. E ao que tudo indica, o youtuber já inclusive ofereceu seus serviços para o presidente do principal evento de artes marciais mistas do mundo, o UFC, mas foi ignorado pelo dirigente, mesmo tendo uma boa relação com a entidade.

No mais recente episódio do seu podcast 'IMPAULSIVE', Logan revelou que fez contato com Dana White e se colocou à disposição para atuar em um dos grandes eventos promovidos pelo Ultimate no ano passado, como o UFC 300 e a edição sediada na Esfera, ambos em Las Vegas (EUA). Entretanto, de acordo com o próprio astro da internet, a ausência de uma resposta deixou claro para ele a falta de interesse da organização na sua contratação.

"Eu provavelmente lutaria no 84 (kg), que é uma categoria de peso dura para c***. (Alex) Pereira estava (nessa divisão), DDP (é o campeão agora). Teria sido divertido (lutar) com Izzy em algum momento. Mas minha habilidade no wrestling, eu sou um wrestler por ofício. Sim, (eu treinei) com Paulo (Borrachinha no PI). Eu poderia conseguir uma, pelo oponente certo, mas não seria DDP. Não vou lutar pelo título mundial. Eu falei com Dana para o UFC 300. Mandei uma mensagem para ele e disse: 'Cara, estou disponível para lutar no card preliminar na Esfera'. Ele basicamente me ignorou completamente. O que, eu acho, falou por si só. Eu não tenho incomodado ele sobre isso desde então", contou Logan.

Carreira sem brilho no boxe e sucesso na WWE

Enquanto não encontra uma oportunidade de testar suas habilidades no MMA, Logan Paul segue ativo em outras modalidades no mundo das lutas. No boxe, o youtuber fez quatro lutas até o momento - duas profissionais, uma amadora e outra de exibição - com apenas uma vitória. Já no pro wrestling, o americano parece ter encontrado seu lugar e tem feito muito sucesso como uma das novas estrelas da WWE, principal organização da modalidade nos Estados Unidos.

