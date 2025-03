Lavieri: Dorival fora é saída da CBF para se livrar da culpa pelo vexame

A iminente demissão de Dorival Jr. da seleção brasileira é a saída do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para se livrar da responsabilidade pela derrota por 4 a 1 para a Argentina, destacou o colunista Danilo Lavieri no UOL News Esporte desta quarta (26).

A CBF simboliza a união de tudo isso — os jogadores não jogaram nada, o Dorival armou um time ruim, a entrevista do Raphinha foi trágica. Eu não consigo escolher só um, eu escolho a CBF porque o Ednaldo também não dá as condições ideais para ninguém trabalhar.

É impactante a ponto de a gente comparar o Brasil ter tomado 7 a 1 contra a Alemanha dentro de casa numa semifinal de Copa do Mundo. Então, a gente vê realmente o impacto da derrota que o Brasil sofreu ontem. Foi assustador.

O colunista ressaltou que Dorival já chegou na Argentina pressionado no cargo.

Antes mesmo do jogo, a gente já tinha a informação de que o Dorival não estava seguro, de que o Ednaldo estava pensando numa troca dependendo do resultado. O próprio Ednaldo deu entrevista e falou 'espero dois jogos bons'.

Apesar da vitória, o Brasil jogou para o gasto contra a Colômbia e não jogou nada contra a Argentina. Então, se o Ednaldo já não tinha certeza antes, imagina agora, já garantido com a reeleição.

Agora, a queda de Dorival é questão de tempo.

Não dá para a gente cravar, não tem a informação de que o Dorival já está demitido, mas pelo que a gente conhece do Ednaldo, pelo que a gente sabe do que é o clima da CBF, me espantaria muito se o Dorival fosse mantido no trabalho.

O Dorival ficar é algo muito improvável diante de tudo que a gente ouve na CBF. Me surpreenderia muito se o Dorival continuasse.

Após o baile em Buenos Aires, o Brasil só volta a campo pelas Eliminatórias da Copa em junho. A seleção é a quarta colocada, empatada em pontos com o quinto, o Paraguai.