Jorge Jesus, Ancelotti? Quem pode substituir Dorival? Colunistas debatem

Com a iminente demissão de Dorival Jr., quem é o melhor nome para assumir o comando da seleção brasileira?

No UOL News Esporte desta quarta (26), os colunistas Mauro Cezar Pereira, Walter Casagrande e Danilo Lavieri debateram a questão.

Mauro Cezar: O nome é Jorge Jesus

Eu acho que o Brasil precisa de um técnico estrangeiro e que seja um cara que não peça para entrar na rodinha, né? Mas sim um cara que entra rasgando a rodinha — ele passa e todo mundo faz silêncio para ouvir.

É o Jorge Jesus, que tem contrato até o dia 30 de junho e é um cara que conhece o futebol brasileiro, conhece os jogadores e não pipoca para ninguém.

Ah, mas aí o Neymar não vai voltar. Se o Neymar estiver bem, ele convoca o Neymar e bota para jogar. Se não estiver bem, não convoca o Neymar, como deve ser.

Mauro Cezar

Casagrande: Gosto do Filipe Luís, mas Abel é mais robusto

O treinador que eu mais gosto hoje em dia é o Filipe Luís. É aquele que mais me agrada. Gosto da visão dele de futebol, do jeito que ele pensa, do jeito que ele fala, do jeito que ele trata as coletivas. Foi um grande jogador e já tinha uma inteligência futebolística maior que a maioria dos jogadores.

Mas se você quer uma coisa mais robusta, tem o Abel Ferreira, que ganhou tudo nos últimos anos, é um cara que já está aqui no Brasil há um tempão, conhece tudo como funciona, principalmente a imprensa. É um cara mais robusto para colocar ordem na casa -- eu não sei se o Filipe colocaria ordem nessa casa porque seria uma experiência.

Casagrande

Lavieri: Ancelotti é o melhor nome

Só vem uma pessoa na minha cabeça, uma imagem, e essa pessoa está fumando um charuto dentro do vestiário, que é Carlo Ancelotti. Se o Ednaldo chega e manda um 'oi, sumido' pra ele e fala: 'estou reeleito, vamos conversar de novo, não tem mais questão de Justiça, vou ficar até 2030'.

Foi uma conversa e um plano real, não foi só um sonho como a gente às vezes até suspeitava -- será que existe uma oportunidade? Sim, teve essa chance. Eu imagino o Ancelotti chegando, todo mundo respeita ele, ninguém vai olhar de lado para ele.

Danilo Lavieri

