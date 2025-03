Jorge é apresentado no Grêmio e promete lugar pela vaga de titular no gol: 'Tenho qualidades'

Goleiro jovem, mas com experiência profissional. Com esses requisitos, Jorge chegou ao Grêmio após indicação conjunta entre analistas de mercado, treinador de goleiros e comissão técnica gremistas. Nesta terça-feira, aos 23 anos, o reforço foi apresentado, se disse surpreso com a proposta para defender o clube de coração, mas mostrou-se confiante em disputar a vaga com Tiago Volpi e Gabriel Grando.

Jorge disputou o Campeonato Gaúcho pelo rebaixado Pelotas. Apesar da campanha ruim da ex-equipe, se destacou e acabou chamando a atenção do Grêmio. Suas juras de amor ao clube de Porto Alegre também ajudaram na negociação. Ele vem para a vaga de Adriel, emprestado ao mineiro Athletic.

"O pessoal do Grêmio chamou, não estava esperando e fiquei surpreso. Sou novo, joguei o Gauchão agora e não esperava essa proposta. Entramos em acordo e logo resolvemos. Eu estava ansioso para vir trabalhar aqui. E não estou aqui por ser gremista, mas por méritos, não vim por qualquer motivo, tenho qualidades e quero mostrar. Vou ganhar oportunidades do melhor jeito possível, trabalhando forte todos os dias", afirmou o novo camisa 31.

O reforço admitiu que respeitará a hierarquia de Tiago Volpi e Gabriel Grando. Sabe, contudo, que tem boa chance de jogar com os dois sem respaldo da torcida por causa de históricos de falhas. Basta mostrar serviço ao técnico Gustvo Quinteros.

"A minha perspectiva é a melhor possível, de trabalhar muito e crescer. Eu sou gremista de coração desde pequeno e quero ajudar da melhor maneira possível o clube e crescer na minha carreira com esses manto, sempre ajudando", disse.

Cássio, Léo Jardim e Victor são goleiros que passaram jovens pelo Grêmio e se destacaram na carreira. Todos servem de exemplo para o novo contratado. "Conversei com o professor no dia que cheguei. Ele me recebeu muito bem, mas não passou muita coisa. Eu acredito que trabalhando forte, tenho qualidade para poder jogar. Já fiz muitos jogos pelo Gaúcho, ano passado atuei bastante, no Campeonato Baiano todo. Venho respeitando os dois, são exemplos pra mim, há anos aí no cenário nacional, então venho devagar, mas espero representar bem o Grêmio."