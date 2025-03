Jeff Molina quebra o silêncio após suspensão de três anos por escândalo de apostas

Jeff Molina se manifestou após ser suspenso por três anos pela Comissão Atlética de Nevada (NAC), devido a sua participação em um escândalo de apostas. O caso ocorreu na luta entre seu companheiro de equipe Darrick Minner e Shayilan Nuerdanbieke no UFC Vegas 64, em 2022. Molina foi acusado de apostar sabendo da lesão de Minner, o que teria alterado as odds de apostas a favor de Nuerdanbieke, que venceu a luta rapidamente.

Em sua conta no X (antigo Twitter), o lutador fez diversas publicações e se mostrou incomodado com a repercussão negativa em torno de sua suspensão. O atleta diz que uma punição mais severa não seria justa - vale ressaltar que o penalização recebida faz parte de um acordo feito com o procurar-geral do estado. Ele contou o seu lado da história sobre o que aconteceu na ocasião:

"Eu apostei em todo o card. A minha 'aposta significativa' foi menos de 500 dólares. O que sou culpado é de continuar apostando depois de receber o e-mail do UFC dizendo para parar. Uma suspensão de três anos é mais do que suficiente, mas agir como se eu fosse um 'mestre da manipulação de lutas' é cômico", afirmou.

Relembre o caso

Darrick Minner e Shayilan Nuerdanbieke se enfrentaram no UFC Vegas 64, em 2022. O lutador americano foi de favorito a azarão nas casas de apostas pouco antes da luta começar, o que levantou suspeitas dos investigadores.

Após a apuração, foi constatado que Minner - que recebeu uma suspensão de 29 meses - entrou no octógono com uma lesão e não avisou a NAC sobre o problema físico. Molina, que é companheiro de treino do atleta, sabia da sua lesão, não avisou ao órgão regulador e efetuou uma aposta. Ambos foram cortados do elenco do UFC.

Os dois lutadores eram treinados por James Krause. O ex-lutador é outro nome envolvido no escândalo e é tido como o líder do esquema. Ele segue sob investigação e ainda não teve sua sentença divulgada.

