Já classificado, Sport perde do Altos em casa pela Copa do Nordeste; Vitória empata com o Moto Club

O Sport perdeu do Altos, do Piauí, por 1 a 0, nesta quarta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro. O gol do triunfo foi marcado por Jonathan.

Já classificado às quartas de final da competição, o Leão da Barra concluiu sua participação no Grupo A na segunda posição, com 12 pontos. Mesmo com a vitória, o Altos não conseguiu avançar à fase de mata-mata. A equipe encerrou em sexto lugar, com nove unidades.

O Sport volta a campo neste sábado, contra o São Paulo, pela primeira rodada da Série A do Brasileirão, às 18h30 (de Brasília), no MorumBIS. O Altos, por sua vez, enfrenta o Maranhão, no Estádio Nhozinho Santos, no dia 12 de abril, em duelo válido pela Série D.

Fim de jogo pela 7ª rodada da Copa do Nordeste: Sport 0x1 Altos. pic.twitter.com/HSMI6Wv4W0 ? Sport Club do Recife (@sportrecife) March 27, 2025

Aos 11 minutos da primeira etapa, Caíque França derrubou Cleiton na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Jhonatan deslocou o goleiro e marcou o gol da vitória para os visitantes.

Vitória empata com Moto Club e encerra a fase de grupos invicto

Já o Vitória empatou com o Moto Club, do Maranhão, por 1 a 1, no Estádio Castelão. Yan Cristian inaugurou o marcador para a equipe da casa, enquanto Carlinhos empatou.

Com o resultado, a equipe baiana encerrou sua participação no Grupo A de maneira invicta, com quatro vitórias e três empates. O Vitória finalizou na primeira posição, com 15 pontos. Do outro lado, o Moto Club foi a sete pontos, na sétima posição e está eliminado do torneio.