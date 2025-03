Ídolo na Argentina, ex-seleção reprova fala de Raphinha: 'Faltou respeito'

A polêmica declaração de Raphinha sobre "dar porrada" nos argentinos gerou críticas até mesmo entre brasileiros. Silas, ex-jogador da seleção e ídolo na Argentina, condenou a atitude do atacante do Barcelona.

O que aconteceu

Silas acredita que Raphinha faltou com o respeito. O ex-jogador recordou o episódio em que Lionel Messi recusou provocar o Brasil após o título da Copa América 2021, em pleno Maracanã.

Foi uma falta de respeito desse garoto. Ele deveria ter visto Messi quando ganhou a Copa América [de 2021] e não deixou que seus companheiros cantassem contra o Brasil pela amizade com o Neymar e por respeito

O Brasil não deveria fazer isso nem se estivesse à frente da Argentina, e agora que não está também não deveria. Não sei qual a mensagem que ele [Raphinha] quis passar, mas não se ganha antes de jogar uma partida Silas, em entrevista à Rádio La Red, da Argentina

Silas jogou as Copas de 1986 e 1990 com a camisa da seleção brasileira. Ídolo do São Paulo, ele teve passagem de destaque pelo San Lorenzo entre 1995 e 1997, inclusive sendo campeão argentino em seu primeiro ano por lá.

O Brasil foi goleado por 4 a 1 pela Argentina no Monumental de Núnez. Os gols dos hermanos foram marcados por Julián Álvarez, Enzo Fernández e Mac Allister, todos no primeiro tempo, e Simeone, na etapa final. Matheus Cunha fez o gol de honra brasileiro.