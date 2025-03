Gustavo Gómez mira conquistar o Paulista para se isolar como o zagueiro com mais títulos pelo Palmeiras

Nesta quinta-feira, Gustavo Gómez pode marcar seu nome no Palmeiras mais uma vez. Caso conquiste o Campeonato Paulista, o paraguaio se isolará como o zagueiro com mais títulos na história do clube alviverde.

No Palmeiras desde 2018, Gómez já conquistou 12 títulos com a camisa palestrina e está empatado com Junqueira como o zagueiro com mais conquistas pelo clube. O paraguaio tem no currículo quatro Campeonatos Paulistas, três Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.

Além disso, o zagueiro também busca se tornar o segundo zagueiro com mais títulos paulistas na história do Verdão. Empatado com Luan, ele está atrás apenas de Carnera, com cinco, e Junqueira, que levantou sete Estaduais.

Gómez, entretanto, pode alcançar as metas pessoais sem sequer entrar em campo na final. Em recuperação de lesão no joelho direito, o zagueiro desfalcou a equipe de Abel Ferreira no jogo de ida e ainda é dúvida para o duelo decisivo. No treino desta terça-feira, o paraguaio seguiu o cronograma do Núcleo de Saúde e Performance.

Em 2025, Gómez disputou sete jogos e anotou um gol e uma assistência. O defensor se lesionou no clássico contra o São Paulo, pela primeira fase do Paulista, e retornou justamente no Choque-Rei, mas pela semifinal. Pouco antes do jogo de ida da final, no entanto, voltou a se machucar.

Para ser campeão, o Palmeiras precisa vencer o Corinthians de qualquer jeito, já que perdeu na ida por 1 a 0, no Allianz Parque. O Derby decisivo está marcado para as 21h35 (de Brasília) desta quinta-feira, na Neo Química Arena.