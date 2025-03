Governo Federal apresenta iniciativa para combate ao racismo no esporte

O esporte brasileiro se prepara para enfrentar uma guerra contra o racismo. Nesta quarta-feira, o Ministério do Esporte e o Ministério da Igualdade Racial firmaram um acordo de Cooperação Técnica para intensificar o combate ao racismo no esporte em todo o País.

Uma série de ações para conscientização está prevista, assim como a formação e monitoramento da discriminação racial no ambiente esportivo, envolvendo atletas, torcedores e entidades esportivas.

A criação de um selo e prêmio para entidades esportivas antirracistas, a realização de campanhas educativas em eventos esportivos e a mobilização de torcidas organizadas para ações unificadas contra o racismo são algumas das principais iniciativas. Uma plataforma digital para monitoramento e análise de dados sobre discriminação racial no setor também é uma das metas.

"O racismo no esporte é um reflexo do racismo estrutural presente na sociedade. Com essa cooperação, queremos garantir que os espaços esportivos sejam seguros e acolhedores para todos", afirmou a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

O ministro do Esporte, André Fufuca, destacou a importância do envolvimento de todas as partes no combate à discriminação. "O esporte deve ser um espaço de união e respeito. Precisamos de políticas públicas eficazes para erradicar o racismo e promover a igualdade dentro e fora das arenas esportivas."

Está previsto também a realização de seminários junto à Justiça Desportiva, a capacitação de agentes do setor esportivo e a produção de materiais educativos e campanhas de conscientização. Haverá também um incentivo para a inclusão de práticas antirracistas em programas esportivos governamentais.

O diálogo com mídias esportivas e mídias negras para ampliar a cobertura e a disseminação de conteúdos antirracistas no esporte são outros destaques do projeto.

A parceria também prevê a mobilização de embaixadores e porta-vozes para combater discursos de ódio e fomentar um ambiente esportivo mais inclusivo.