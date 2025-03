Goleiro Jorge revela que ficou "surpreso" com proposta e promete empenho diário no Grêmio

Novo reforço do Grêmio, o goleiro Jorge foi oficialmente apresentado nesta quarta-feira. O atleta, que firmou vinculo até o final de 2026, revelou que não esperava a proposta do Grêmio.

Jorge, de 23 anos, defendeu o Pelotas no último Campeonato Gaúcho. O Grêmio procurou o goleiro, que admitiu que estava ansioso para selar logo o acordo.

"Eu não estava esperando (proposta do Grêmio), fiquei até surpreso. Sou novo, joguei o Gaúchão e já tinha jogado outros campeonatos, mas não estava esperando esse convite que o Grêmio fez. Conversamos e logo resolvemos isso aí, porque eu estava ansioso para vir para cá", afirmou Jorge.

Um gremista preparado para honrar o manto dentro das quatro linhas ??? Jorge está feliz e motivado para representar o Tricolor. Vamos juntos! pic.twitter.com/gvTgg2YIvg ? Grêmio FBPA (@Gremio) March 26, 2025

O atleta, gremista de coração, ainda disse que se dedicará todos os dias para conquistar uma oportunidade com o técnico Gustavo Quinteros. Além do jovem, o Tricolor também conta com os goleiros Tiago Volpi e Gabriel Grando.

"Sei que estou aqui por méritos, não vim por qualquer motivo. Tenho qualidade, quero provar que meu lugar aqui e que eu mereço estar aqui. Vou ganhar essa oportunidade trabalhando muito e me esforçando todos os dias", comentou.

"Sou gremista de coração, desde pequeno, e quero ajudar ao máximo, crescer na minha carreira e aproveitar a oportunidade de vestir essa camisa", disse.