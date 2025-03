Goleada marca pior derrota do Brasil na história das Eliminatórias

O Brasil deu vexame e foi goleado pela Argentina no Monumental de Núñez, nesta terça-feira (25), pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O resultado de 4 a 1 marca a pior derrota da seleção brasileira em toda sua história na competição.

Até então, o posto era ocupado pelo revés de 3 a 0 para o Chile, em 2000. Desde então, a Canarinho não havia mais perdido por três gols de diferença no torneio.

Esta, também, é a primeira vez que o Brasil perde os dois jogos contra a Argentina em uma mesma edição das Eliminatórias. Antes de levar 4 a 1 em Buenos Aires, a Seleção, então comandada por Fernando Diniz, perdeu de 1 a 0 no Maracanã.

A última derrota da Amarelinha para a Albiceleste por três gols de diferença havia sido em 1964. O pior revés para o rival histórico aconteceu em 1940, quando a equipe foi superada por 6 a 1.

O Brasil teve atuação desastrosa no Monumental de Núñez e foi completamente dominado pela Argentina. A derrota, além de fazer a Seleção cair para o quarto lugar das Eliminatórias, aumenta a pressão sobre o técnico Dorival Júnior.

A péssima atuação faz o treinador balançar e pode implicar em uma mudança no comando. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, deixou o estádio sem conversar com a imprensa, mas, quando chamado por jornalistas que estavam no local, disse: "Amanhã eu falo".

O Brasil, agora, ficará pouco mais de dois meses sem entrar em campo. O próximo compromisso da Seleção será na data Fifa de junho, contra o Equador, fora de casa, pela 15ª rodada das Eliminatórias. O embate está previsto para o dia 5. Na sequência, o time recebe o Paraguai.