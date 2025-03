Ganso volta aos treinos do Fluminense após diagnóstico de miocardite

O meio-campista Paulo Henrique Ganso retornou aos treinos do Fluminense nesta quarta-feira, no CT Carlos Castilho. O jogador passou por uma ablação no último dia 14, procedimento que retira tecido anormal e costuma servir para tratar de arritmias.

Devido ao tempo necessário para se recuperar fisicamente, a tendência é que Ganso esteja apto a atuar a partir da segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O procedimento foi realizado após o atleta ser diagnosticado com uma pequena miocardite durante os exames de pré-temporada, no dia 18 de janeiro. O Fluminense afirmou ser provável que a inflamação foi contraída em decorrência de uma gripe que o jogador pegou em novembro do ano passado.

Quarta-feira concluída! Tá chegando o dia da estreia no Brasileirão! ?????? pic.twitter.com/E0wYJNbxUB ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 26, 2025

Em seis anos de Tricolor, Ganso entrou em campo 266 vezes, marcou 26 gols e distribuiu 34 assistências. Além disso, esteve presente nos títulos do Campeonato Carioca de 2022 e 2023, da Libertadores de 2023 e da Recopa Sul-Americana de 2024.

O Fluminense estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado, diante do Fortaleza. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.