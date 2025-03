Fortaleza x CRB: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Nordeste

O Fortaleza enfrenta o CRB, nesta quarta-feira, pela Copa do Nordeste. O confronto será às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

ONDE ASSISTIR: o jogo terá transmissão do SBT, ESPN e Disney+.

Os donos da casa entram em campo pressionados após a perda do título estadual. Além disso, o Fortaleza precisa da vitória para garantir uma das vagas do grupo A para as quartas de final.

O CRB precisa da vitória para ter chance de avançar. Assim, os alagoanos vão ter que buscar o ataque mesmo fora de casa.

Fortaleza: 9 pontos em 6 jogos - 3º lugar do grupo A



CRB: 6 pontos em 6 jogos - 6º lugar do grupo A

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Gustavo Mancha, Titi e Felipe Jonatan; Pedro Augusto, Pol Fernández e Zé Welison; Yago Pikachu, Moisés e Renato Kayzer.



Técnico: Juan Pablo Vojvoda

CRB: Vitor Caetano; Matheus Ribeiro (Hayner), Darlisson, Henri e Willian Bahia; Nathan Melo (Danielzinho), Higo Meritão e Gegê; Thiaguinho, Léo Pereira e Anselmo Ramon.



Técnico: Umberto Louzer

ARBITRAGEM

Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho-PE será o árbitro do confronto