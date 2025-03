Flamengo inova com bolas ovais, óculos escuros e autoanálise da urina

Do UOL, no Rio de Janeiro

Disposto a ter cada vez mais inovações em seu dia a dia, o Flamengo tem disponibilizado equipamentos tecnológicos para seus jogadores na rotina de treinos e jogos. Dentre os mais curiosos estão óculos escuros, bolas ovais e um detector de urina que informa em tempo real o nível de hidratação dos atletas.

O que aconteceu

A bola oval chegou mais recentemente e é para os treinamentos dos goleiros. Chamada de "reflex ball", ela tem um formato triangular e quando sofre impacto na grama após um chute, muda de direção, o que serve para aumentar o tempo de reação dos arqueiros.

A gente tenta, de alguma forma, fazer com que o goleiro evolua. Hoje as bolas que temos jogado acabam dificultando um pouco mais pelo seu material, fazendo com que o goleiro necessite de um grau de reação muito maior. Trouxemos algo (reflex ball) que pudesse dificultar um pouco mais a defesa do goleiro para que, no momento que precisar desse nível de reação maior, poder tirar proveito. Acho que, de alguma forma, tivemos um retorno. Com todos esses recursos, acho que o principal é o goleiro comprar ideias como eles têm comprado as nossas.

Thiago Eller, preparador de goleiros do Flamengo, ao UOL

Rossi com óculos escuros que ajudam a melhorar o reflexo dos goleiros do Flamengo Imagem: Reprodução / Flamengo TV

Os óculos escuros também são utilizados nos treinos de goleiros. Em determinados ângulos, ele faz o arqueiro perder a visão, simulando como se tivesse, por exemplo, um jogador à sua frente. O objetivo é aumentar o reflexo. Este utensílio já foi usado por Rossi e os demais no campo, mas hoje em dia tem sido aplicado mais nas atividades indoor.

Nada disso é novidade, nem os óculos. A gente tem experimentado, acho que é válida a experimentação de novos recursos. E vamos avaliando o que realmente é válido para nós. Algumas coisas a gente acaba descartando. Especificamente falando do óculos, temos feito bastante atividade indoor e acreditamos que isso possa melhorar a capacidade de reação do goleiro. Acho que temos colhido os frutos e vamos colher ainda mais fazendo isso.

Thiago Eller, preparador de goleiros do Flamengo, ao UOL

Dispositivo aponta hidratação dos jogadores através da urina

Outra inovação que o Flamengo adquiriu foi o chamado "inflow". Ele consiste num dispositivo implementado nos mictórios tanto do Ninho do Urubu quanto do Maracanã onde o jogador analisa a urina. O equipamento sinaliza uma coloração e, a partir dela, o atleta sabe se precisa ou não se hidratar mais.

O inflow é um dispositivo que é colocado nos banheiros tanto daqui do CT quanto lá no Maracanã para fazermos uma avaliação da osmolaridade da urina do atleta. É uma análise que chamamos de educativa, uma autoanálise. Nenhuma pessoa vai lá analisar. O próprio atleta faz a urina dentro desse dispositivo e esse dispositivo, automaticamente, faz uma leitura da osmolaridade da urina e gera um sinal luminoso, sendo verde, amarelo ou vermelho. E ali o atleta já fica sabendo em tempo real como está a classificação da urina dele.

Paulo Cavalcanti, nutricionista de performance do Fla, ao UOL

Na parede dos banheiros há uma orientação aos jogadores sobre como proceder após o diagnóstico do dispositivo, de acordo com a coloração indicada.

Então se o atleta teve ali uma avaliação de uma urina amarela, por exemplo, há a orientação para um aumento da ingestão de líquidos. Se for vermelha a necessidade é ainda maior porque o atleta está ainda mais desidratado.

Paulo Cavalcanti, nutricionista do Flamengo, ao UOL

O Flamengo acredita ser pioneiro no Brasil neste tipo de tecnologia. O equipamento foi importado dos Estados Unidos.

É um dispositivo americano, foi importado pelo Flamengo, e eu não tenho registros de outros clubes utilizando esse tipo de tecnologia. É uma tecnologia que a gente utiliza em dias de treinos e jogos para essa avaliação educativa da urina e com o objetivo dos atletas estarem ainda melhores e hidratados.

Paulo Cavalcanti, nutricionista do Flamengo, ao UOL

Fla compra aparelho de ultrassonografia

Na área médica o Flamengo também tem ampliado seus investimentos e comprou um aparelho de ultrassonografia. A aquisição foi feita em parceria com a Canon e tem a intenção de fornecer diagnósticos bem mais precisos de lesões.

Junto com o ultrassom o Rubro-Negro contratou um médico radiologista. Bruno Hassel é especializado em radiologia músculo esquelética, lesões ligadas ao esporte e agora faz parte da equipe médica que atua diariamente no CT.