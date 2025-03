Federados e universitários disputam Troféu Adhemar Ferreira da Silva em busca de vaga no Mundial

O Troféu Adhemar Ferreira da Silva de Atletismo reunirá, de sexta-feira a domingo, atletas federados e universitários, em Bragança Paulista, São Paulo. A competição vale pontos no Ranking Mundial da World Athletics para os que estão buscando vaga para o Campeonato Mundial de Tóquio, Japão, de 13 a 21 de setembro.

Os três dias de disputas, com seis etapas, duas por dia, pela manhã e a tarde, serão transmitidos ao vivo pela TV Atletismo Brasil, no Youtube.

A competição abre às 6h desta sexta-feira (de Brasília), com a disputa dos 20.000 m marcha atlética feminina, e fecha no domingo, às 18h10, após a disputa do revezamento 4×400 m masculino (final por tempo).

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) recebeu a inscrição de 788 atletas federados (295 mulheres e 493 homens) e de 255 universitários (117 mulheres e 138 homens) para esta 4ª edição do Troféu Adhemar Ferreira da Silva.

Luiz Maurício Dias da Silva faz sua primeira competição do ano no Troféu Adhemar Ferreira da Silva. O lançador será uma das atrações e vem com o objetivo de obter boa marca para um começo de temporada - em 2024 lançou 76,63 m no primeiro desafio do ano.

"É a competição de volta, de entrada na temporada 2025. O nosso objetivo é entrar, competir bem e conseguir algo próximo da marca que ele conquistou no início da última temporada. É importante iniciar para que a gente possa avaliar e seguir desenvolvendo o trabalho para as próximas competições", disse o treinador Fernando Barbosa de Oliveira, que trabalha com Luiz Maurício.

O Pinheiros, de São Paulo, foi o campeão do torneio no ano passado, com 268 pontos - venceu também no naipe feminino (155 pontos) e ficou em segundo no masculino (113). O Praia Clube, de Uberlândia, foi o vice-campeão, com 235 pontos, e o campeão na categoria masculina (185 pontos). O ADC São Bernardo ficou em terceiro lugar no pódio da competição (129 pontos).

Entre as Universidades, o destaque foi a UEM, de Maringá, foi a campeã geral (613,5 pontos) e também no feminino (298) e masculino (315,5). A Medicina Einstein, de São Paulo, foi a vice-campeã (140,5 pontos) e a Medicina Mogi a terceira colocada (120 pontos).