Ex-Corinthians, Paolo Guerrero critica arbitragem após derrota do Peru nas Eliminatórias

Na noite desta terça-feira, o Peru foi derrotado pela Venezuela por 1 a 0, em jogo válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O revés complicou a vida dos peruanos, que ficaram há cinco pontos de distância da zona de repescagem para a Copa do Mundo. Paolo Guerrero, ex-atacante de Corinthians, Flamengo e Internacional, saiu de campo muito nervoso, fazendo duras críticas à arbitragem.

Nós somos idiotas, somos idiotas. Eles não podem nos dar colocar um árbitro chileno. Eles têm que lutar pela Argentina ou Uruguai, não nos dê juízes chilenos. Não mexa comigo", disse Guerrero, em entrevista à Movistar Deportes.

A revolta do experiente atacante envolve o país do árbitro Cristian Garay, que é chileno. O Chile tem a mesma pontuação que o Peru na tabela das Eliminatórias e, para Guerrero, a nacionalidade do juiz pode ter influenciado no resultado do jogo.

Garay assinalou um pênalti contra o Peru no fim da primeira etapa, para muita reclamação da seleção de Guerrero. A cobrança foi convertida pelo atacante venezuelano Salomón Rondón.

Com a derrota, o Peru ficou estagnado na nona colocação nas Eliminatórias, com dez pontos após 14 jogos. Por sua vez, o Chile empatou sem gols contra o Equador e é o lanterna da competição.