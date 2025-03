Especulado para Seleção, Jorge Jesus tem quatro títulos e 83% de aproveitamento no Al-Hilal

A goleada sofrida diante da Argentina deixou Dorival Júnior em risco no comando da Seleção Brasileira. Um dos nomes especulados como possível sucessor é o português Jorge Jesus, que vem fazendo uma campanha com bons números pelo Al-Hilal.

Segundo o Sofascore, em 99 partidas no comando da equipe saudita, Jorge Jesus tem 79 vitórias, 12 empates e apenas oito derrotas. Ao todo, o técnico acumula um aproveitamento de 83,8%.

Al-Hilal sendo comandado por Jorge Jesus desde 2023/24: ? 99 jogos

? 79V-12E-8D (!)

? 83.8% aproveitamento (!)

? 272 gols (!)

? 85 gols sofridos (!)

? 427 grandes chances (!)

? 4 títulos (1 a cada 25 jogos!)

Desde a temporada 2023-2024 sob o comando de Jesus, o Al-Hilal criou 427 grandes chances, convertendo 272 e sofrendo 85. Assim, o time tem uma média de 2,7 gols marcados por jogo.

Em quase dois anos no comando, o técnico conquistou um Campeonato Saudita, uma Copa do Rei e duas Supercopas da Arábia Saudita. O português, portanto, tem uma média de um título a cada 25 partidas disputadas.

Jorge Jesus ficou conhecido nacionalmente ao comandar o Flamengo, conquistando o Campeonato Brasileiro e a Libertadores em 2019, além da Recopa Sul-Americana, da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca no ano seguinte.