Escobar avalia preparação do Santos para o Brasileirão e mira vitória fora de casa

O Santos está em contagem regressiva para a estreia no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o lateral-esquerdo Escobar comentou a preparação do clube e destacou a importância de largar no torneio com três pontos.

"Começar da melhor maneira, buscar os três pontos. Para começar bem o Brasileiro tem que ganhar a primeira rodada. A preparação está boa. Estamos trabalhando para o jogo do Vasco e vamos buscar os três pontos", disse.

O primeiro desafio do Peixe será contra o Vasco, fora de casa. A bola rola no gramado de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), a partir das 18h30 (de Brasília).

Atual campeão da Série B, o Santos não entra em campo desde o dia 9 de março, quando perdeu por 2 a 1 para o Corinthians e foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista.