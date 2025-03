Em meio à polêmica, Augusto Melo pede para que corintianos não comprem com cambistas

Diante de uma fase complicada no que diz respeito a compra de ingressos para jogos do Corinthians, o presidente Augusto Melo emitiu uma nota oficial nesta quarta-feira pedindo para que a torcida do Timão não compre entradas com cambistas.

"Todas as medidas estão sendo praticadas, contamos com o apoio de vocês para conseguirmos combater esse problema. Por favor, não compre ingressos de forma ilegal", disse Augusto Melo, em uma carta aberta no Instagram.

Além disso, o mandatário alvinegro revelou que o clube está tomando medidas para combater o cambismo em jogos do Corinthians, e afirmou que o reconhecimento facial logo mais será implementado na Neo Química Arena.

"Denúncias de sites, perfis e análises internas estão sendo realizadas para evitar esses problemas, que são reflexo da sociedade e não começaram agora. Os estudos e a contratação do reconhecimento facial estão bem adiantados em breve tudo irá se acertar", complementou Augusto Melo.

Apesar dos inúmeros problemas no Fiel Torcedor, a torcida do Corinthians reservou todos os ingressos disponibilizados na plataforma para a final do Paulistão contra o Palmeiras nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Veja a nota completa do presidente Augusto Melo nesta quarta-feira:

"Como o Corinthians já informou, nós estamos fazendo de tudo para combater as vendas ilegais de ingressos e também para fazer com que o Fiel Torcedor tenha acesso aos seus ingressos de direito.

Todas as medidas estão sendo praticadas, contamos com o apoio de vocês para conseguirmos combater esse problema. Por favor, não compre ingressos de forma ilegal.

Os departamentos do Corinthians estão agindo para mudar toda situação que estamos enfrentando em relação aos ingressos. Nosso objetivo é fazer com que vocês estejam sempre nos jogos e nos apoiando.

A Neo Química Arena está de braços abertos esperando por vocês e contamos muito com a FIEL TORCIDA.

Denúncias de sites, perfis e análises internas estão sendo realizadas para evitar esses problemas, que são reflexo da sociedade e não começaram agora. Os estudos e a contratação do reconhecimento facial estão bem adiantados em breve tudo irá se acertar.

VAI CORINTHIANS!

Presidente Augusto Melo"