Em busca de virada, Abel pode alcançar feito inédito como técnico do Palmeiras

O Palmeiras visita o Corinthians nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista. Em busca da virada para ser campeão, o técnico Abel Ferreira pode alcançar feito inédito pelo clube palestrino.

Caso reverta o placar no Derby, Abel se tornará o primeiro treinador na história do Palmeiras a derrotar os três principais rivais do estado em finais do Estadual. O português foi campeão em cima de São Paulo, em 2022, e Santos, em 2024.

Quem mais chegou perto de conquistar o feito foi Oswaldo Brandão, que, entre 1959 e 1974, venceu Corinthians, Santos e São Paulo. No entanto, o jogo contra o Tricolor, apesar de ter colocado frente a frente os favoritos ao título, ocorreu em uma edição disputada por pontos corridos, na última rodada. Assim, não configurou como uma decisão.

O corre não para! ????? Foco na decisão do @Paulistao e manhã de atividades técnicas e táticas na Academia de Futebol! ? https://t.co/1ez5d81xNn pic.twitter.com/4op7it2mah ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 25, 2025

A situação em que o Palmeiras de Abel se encontra nesta edição do Estadual é semelhante às de 2022 e 2024. Em ambos os anos, o Alviverde perdeu o primeiro clássico das decisões, mas reverteu 0 placar nos jogos de volta e se sagrou campeão. O mesmo ocorreu em 2023 contra o Água Santa.

Além disso, o português pode se tornar o segundo técnico na história do Palmeiras com mais títulos de Paulista. Caso seja campeão, ele se igualará a Oswaldo Brandão, com quatro taças, e ficará atrás apenas de Vanderlei Luxemburgo, pentacampeão.

Para ser campeão, o Palmeiras precisa vencer o Corinthians de qualquer jeito, já que perdeu na ida por 1 a 0, no Allianz Parque. O Derby decisivo está marcado para as 21h35 (de Brasília).