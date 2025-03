Veja quais seleções já estão eliminadas na corrida por vaga na Copa 2026

A data Fifa sacramentou o fim do sonho de uma vaga na Copa do Mundo de 2026 para 44 seleções.

O que aconteceu

Ao todo, 29 seleções da Ásia não possuem mais chance de se classificar para o Mundial. Entre elas estão o Afeganistão, o Líbano e a Coreia do Norte.

Os demais eliminados pertencem a África, América do Norte, Central e Caribe ou Oceania. Apenas seleções europeias e sul-americanas ainda não foram "cortadas" da disputa por vagas na próxima Copa.

Por outro lado, Argentina, Irã, Japão e Nova Zelândia se classificaram. O quarteto se une a Canadá, Estados Unidos e México, que estão garantidos no Mundial por serem países-sede.

Veja todas as seleções eliminadas

Ásia: Mongólia, Maldivas, Guam, Sri Lanka, Macau, Camboja, Timor Leste, Brunei, Butão, Laos, Afeganistão, Índia, Síria, Myanmar, Tailândia, Singapura, Malásia, Taiwan, Turcomenistão, Hong Kong, Vietnã, Filipinas, Tadjiquistão, Paquistão, Iêmen, Nepal, Líbano, Bangladesh e Coreia do Norte

África: Seychelles, Eritreia, São Tomé e Príncipe e Chade

América do Norte, Central e Caribe: Ilhas Turks e Caicos e Ilhas Virgens Americanas

Oceania: Ilhas Cook, Samoa Americana, Tonga, Samoa, Fiji, Ilhas Salomão, Papua Nova-Guiné, Taiti e Vanuatu

América do Sul: ninguém

Europa: ninguém

Quem está na briga?

América do Sul: Brasil, Uruguai, Paraguai, Equador, Colômbia, Chile, Peru, Venezuela e Bolívia

África: Egito, Burkina Faso, Serra Leoa, Etiópia, Guiné-Bissau, Djibouti, República Democrática do Congo, Senegal, Sudão, Togo, Sudão do Sul, Mauritânia, África do Sul, Ruanda, Benim, Nigéria, Lesoto, Zimbábue, Cabo Verde, Camarões, Líbia, Angola, Ilhas Maurício, Eswatini, Marrocos, Níger, Tanzânia, Zâmbia, Congo, Costa do Marfim, Gabão, Burundi, Quênia, Gâmbia, Argélia, Moçambique, Somália, Botsuana, Uganda, Guiné, Tunísia, Namíbia, Libéria, Guiné Equatorial, Malawi, Gana, Comores, Madagascar, Mali e República Centro-Africana

Ásia: Uzbequistão, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Quirguistão, Coreia do Sul, Jordânia, Iraque, Omã, Palestina, Kuwait, Austrália, Arábia Saudita, Indonésia, Bahrein e China

Oceania: Nova Caledônia

América Central, do Norte e Caribe: Honduras, Cuba, Ilhas Caimão, Antígua e Barbuda, Bermuda, Costa Rica, Trinidad e Tobago, São Cristóvão e Névis, Granada, Bahamas, Curaçao, Haiti, Santa Lucia, Aruba, Barbados, Nicarágua, Panamá, Guiana, Montserrat, Belize, Guatemala, Jamaica, República Dominicana, Dominica, Ilhas Virgens Britânicas, Suriname, Porto Rico, El Salvador, São Vicente e Granadinas e Anguilla

Europa: Alemanha, Eslováquia, Irlanda do Norte, Luxemburgo, Suécia, Suíça, Eslovênia, Kosovo, Grécia, Escócia, Belarus, Dinamarca, França, Islândia, Ucrânia, Azerbaijão, Turquia, Espanha, Bulgária, Geórgia, Portugal, Armênia, Hungria, Irlanda, Polônia, Finlândia, Holanda, Malta, Bósnia e Herzegovina, Romênia, Chipre, Áustria, San Marino, Noruega, Estônia, Israel, Itália, Moldávia, Macedônia do Norte, País de Gales, Cazaquistão, Bélgica, Liechtenstein, Inglaterra, Albânia, Letônia, Sérvia, Andorra, República Tcheca, Montenegro, Croácia, Ilhas Faroé e Gibraltar