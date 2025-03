Dorival pediu paciência, mas volta a colocar Endrick na fogueira

O técnico Dorival Júnior sempre pede paciência e "tempo ao tempo" para Endrick, mas voltou a colocar o garoto numa fogueira na seleção brasileira.

O que aconteceu

Dorival não mostra critério na utilização de Endrick na seleção. O atacante do Real Madrid parece nunca estar entre as primeiras opções do treinador.

Nessa Data Fifa, Endrick foi de não utilizado contra a Colômbia para "12º jogador" diante da Argentina. Ele entrou no intervalo, quando os donos da casa já haviam marcado três dos 4 a 1 no placar.

Endrick entrou de ponta nesse cenário desfavorável em Buenos Aires. João Pedro, que havia sido titular diante da Colômbia, nem saiu do banco.

Cenário semelhante aconteceu na Copa América. Dorival deixava Endrick no banco até perder Vini Jr. por suspensão e resolver colocar a cria do Palmeiras nas quartas de final contra o Uruguai. O Brasil acabou eliminado.

Após a Copa América, Dorival deixou de convocar Endrick sob a justificativa dele não ser titular no Real Madrid. Essa regra durou pouco.

Nessa convocação, Endrick foi chamado mesmo na suplência com Ancelotti. E foi de esquentar banco contra a Colômbia "por causa do jogo aéreo" para primeira alternativa de ataque no banco.

Antes dessa derrota para a Argentina, Endrick admitiu preocupação. Em entrevista para a Romário TV, o atacante falou sobre o receio dessa reserva no Real diminuir a chance de estar na Copa.

Na véspera da goleada, Dorival voltou a usar o "mantra" de calma para Endrick. Na hora H, porém, acionou o jovem. O profissional está pressionado no cargo e pode deixar a CBF.