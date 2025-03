Dono do PSG considera comprar clube espanhol, diz jornal

Nasser Al Khelaifi, presidente do PSG e da Qatar Sports Investments, estaria considerando a compra de clube espanhol. De acordo com a Sky Sports, o mandatário do Catar vê com bons olhos a aquisição do Málaga, tradicional equipe da Espanha que atualmente se encontra na segunda divisão do país.

Ainda segundo as informações do portal britânico, o valor que Al Khelaifi teria que desembolsar para a compra do Málaga seria em torno de 100 milhões de euros (cerca de R$ 616 milhões).

Em 2023, Al Khelaifi admitiu que enxergava com bons olhos a compra do Málaga, um clube que segundo ele, poderia ser uma 'oportunidade'.

"É um clube fantástico e agora eles estão em uma situação difícil. Se há uma oportunidade, por que não? Você sempre procura clubes com grande potencial e o Málaga é um deles", disse o dirigente, em entrevista ao Marca.

O Málaga é um time muito tradicional na Espanha. Entretanto, após complicações em sua gestão, deixou de ser protagonista no cenário nacional e sonha com um retorno à elite espanhola. A última vez que o clube esteve presente em La Liga foi em 2018. Desde então, chegou a ser até ser rebaixado para a Terceirona do país.