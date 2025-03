Diego Lopes relembra promessa à família: "Posso dar uma vida melhor para eles"

A trajetória de Diego Lopes até a disputa pelo cinturão peso-pena (66 kg) do UFC não foi das mais simples. Nascido em Manaus (AM), o lutador brasileiro precisou deixar sua terra natal e iniciar uma nova vida no México para que sua carreira, de fato, decolasse. Mas antes de sair de casa, o faixa-preta de jiu-jitsu fez questão de assumir um compromisso com sua família.

Em entrevista à 'ESPN Deportes', Diego recordou a promessa feita por ele aos seus pais e irmãos, na qual só voltaria a vê-los quando pudesse proporcionar uma melhor qualidade de vida à toda família. Passados alguns anos, o lutador amazonense conseguiu mais do que isso com sua mudança para o México. No país latino-americano, Lopes se estabeleceu como um treinador renomado de jiu-jitsu e, agora, faz parte da elite do MMA mundial - status que pode ser coroado com um título do UFC.

"Eu nunca disse que ia voltar, mas me lembro perfeitamente das palavras que disse para minha mãe, meu pai e meus irmãos também, porque somos uma família muito unida. Foi algo como: 'Eu vou (embora) e só quero voltar a vê-los quando puder dar uma condição de vida melhor para vocês'. Acredito que as coisas foram acontecendo pouco a pouco. Hoje em dia, posso voltar e dar uma vida melhor para eles. Então, essa foi a minha promessa a eles e é algo que sempre me manteve firme, (para) não decepcioná-los com essa promessa. Creio que hoje eles estão muito orgulhosos de mim", contou Diego.

Ascensão meteórica no UFC

Depois de chegar no México ainda no início da vida adulta, o brasileiro ainda demorou longos anos até conseguir chegar no principal evento de MMA do mundo. Já no Ultimate, porém, a ascensão de Diego Lopes rumo ao topo da divisão dos penas foi meteórica. Após estrear na organização com derrota para Movsar Evloev, em maio de 2023, o manauara engatou uma sequência de cinco vitórias que o levaram ao top 3 da categoria e o credenciaram para sua primeira disputa de cinturão na entidade presidida por Dana White.

Disputa de título no UFC 314

Assim, Diego Lopes subirá no octógono do UFC 314, no dia 12 de abril, em Miami (EUA), para lutar pelo cinturão peso-pena da companhia, que se encontra vago desde que o antigo campeão Ilia Topuria abdicou do mesmo para tentar a sorte na divisão dos leves (70 kg). Para conquistar o título, o amazonense radicado no México terá que superar o veterano Alexander Volkanovski, ex-soberano da categoria.